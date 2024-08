Mort d’Alain Delon : sa complicité avec Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo a beaucoup compté dans la carrière et la vie d’Alain Delon. Les deux monuments du cinéma ont tourné huit films ensemble. Au fil des années, leur rivalité s’est transformée en amitié.

Pendant des décennies, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon ont été comparés, opposés et mis en compétition. L’un est solaire et sympathique, l’autre magnétique et glacial. Si différents, ils étaient également complémentaires. Ils sont entrés en même temps dans la cour des grands, en mars 1960. Belmondo explose chez Godard, quand Delon rayonne dans Plein Soleil. Deux ans plus tôt, les deux jeunes premiers s’étaient croisés une première fois dans un film de Marc Allégret.

Une querelle après Borsalino

Devenus stars, ils se retrouveront brièvement sur le plateau de Paris brûle-t-il, mais la vraie bagarre n’aura lieu qu’en 1970, dans Borsalino. Le film raconte l’histoire de deux malfrats de la pègre marseillaise, dans les années 30. Si le succès est énorme, un grain de sable va venir noircir le tableau : le nom d’Alain Delon, également producteur du film, figure deux fois sur l’affiche, ce qui fâche Belmondo. Après un procès, les deux hommes resteront brouillés durant plusieurs années, avant de se retrouver en 1998.