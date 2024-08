Mort d'Alain Delon : Claudia Cardinale, Patrick Bruel, Brigitte Bardot... Le monde de la culture rend hommage à la légende du septième art

Une pluie d'hommages pour un géant du cinéma. De nombreuses personnalités ont salué la mémoire de l'acteur français Alain Delon, mort dimanche 18 août à l'âge de 88 ans. Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a salué un "monument français" aux "rôles légendaires". "Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu'une star", a déclaré sur X le président de la République, ajoutant qu'Alain Delon avait "fait rêver le monde".

Nombre de figures du monde de la culture ont à leur tour exprimé leur émotion et rendu un vibrant hommage au comédien, icône du septième art avec des œuvres tels que Le Samouraï ou La Piscine. Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Patrick Bruel ou Thierry Frémaux... Les réactions continuent d'affluer pour saluer le comédien et l'ensemble de sa carrière.

Brigitte Bardot salue "un ambassadeur de l'élégance, du talent, de la beauté"

La disparition d'Alain Delon "creuse un vide abyssal que rien, ni personne, ne pourra combler", a déclaré l'actrice Brigitte Bardot dans un message manuscrit, transmis à l'AFP. "Alain en mourant met fin au magnifique chapitre d'une époque révolue, dont il fut un monument souverain", a-t-elle écrit. "Il a représenté le meilleur 'du cinéma prestige' de la France. Un ambassadeur de l'élégance, du talent, de la beauté", a ajouté "BB" à propos de son ami. "Je perds un ami, un alter ego, un complice. Nous partagions les mêmes valeurs, les mêmes déceptions, le même amour des animaux."

"La tristesse est beaucoup trop intense", réagit Claudia Cardinale

"Le bal est fini. Tancredi s'en est allé danser avec les étoiles...", a réagi auprès de l'AFP Claudia Cardinale, partenaire d'Alain Delon dans Le Guépard. "On me demande de mettre des mots... mais la tristesse est beaucoup trop intense", a-t-elle ajouté. "Per sempre tua (A toi pour toujours), Angelica", conclut l'actrice, en signant du nom de son personnage dans le film.

Pour Patrick Bruel, "un immense acteur s'en va"

"Merci Monsieur Delon", a réagi à son tour le chanteur et acteur Patrick Bruel, sur le réseau social X. "Un immense acteur s'en va. Vos mots à chacune de nos rencontres ont été un moteur...", a ajouté l'artiste français.

Un immense acteur s'en va.

Vos mots à chacune de nos rencontres ont été un moteur...

Merci Monsieur Delon 🩵 pic.twitter.com/lJZyVLntEe — Patrick Bruel (@PatrickBruel) August 18, 2024

Un homme "extrêmement généreux", décrit Michel Drucker

"Alain n'était pas du tout la caricature qu'on en a dressé : il savait être chaleureux, heureux, je n'ai que des bons souvenirs avec lui", a confié de son côté l'animateur Michel Drucker au journal Le Parisien. "Le Delon que je connaissais était drôle, plein d'humour et de recul sur lui-même. Je n'oublierai jamais non plus l'acteur, immense, je garde un grand souvenir de ce tournage à Genève du 'Samouraï'", a-t-il raconté. L'animateur a rendu hommage à un comédien "fidèle en amitié" et "extrêmement généreux".

Pour Thierry Frémaux, "il incarnait le cinéma français bien au-delà des frontières"

"C'est avec la même tristesse que celle ressentie par les cinéphiles du monde entier que nous avons appris la disparition d'Alain Delon, a déclaré Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, auprès de l'AFP. Il incarnait le cinéma français bien au-delà des frontières, il fut l'image des trente glorieuses triomphantes, il était de ces personnalités qui s'adressaient conjointement au grand public comme aux spécialistes, œuvrant pour le cinéma commercial comme pour le cinéma d'auteur", a-t-il ajouté.

"Un samouraï inoubliable", salue Gilles Jacob

L'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, a évoqué à son tour à l'AFP "un lion en majesté, un acteur au regard d'acier, d'une beauté insolente, un samouraï inoubliable alliant la sobriété, le contrôle, une présence à la fois douce et carnassière, la lucidité, la carrière triomphante, les amours si belles". "Un solitaire en trench et feutre mou servant Visconti, Melville, Losey, Zurlini... Il aura tout conçu avec et tout contrôlé sauf sa fin", a-t-il ajouté.

"Il était mon ami depuis ses tout débuts", confie Line Renaud

"Je suis tellement triste d'apprendre le départ d'Alain... Il était mon ami depuis ses tout débuts", a déclaré la chanteuse et comédienne française Line Renaud sur X. "J'ai vu débarquer dans mon salon un garçon de 23 ans à la beauté renversante. Il avait déjà tout pour devenir une star : le regard, la voix, le physique, la puissance, la modernité", a-t-elle salué.

Je suis tellement triste d’apprendre le départ d’Alain… Il était mon ami depuis ses tout débuts… J’ai vu débarquer dans mon salon un garçon de 23 ans à la beauté renversante. Il avait déjà tout pour devenir une star : le regard, la voix, le physique, la puissance, la modernité. pic.twitter.com/lLMcIpCV1y — Line Renaud (@linerenaud) August 18, 2024

L'Académie des César évoque un "talent inimitable"

Le comédien avait été récompensé du César du meilleur acteur pour Notre histoire, de Bertrand Blier. "Alain Delon apportait ce talent inimitable et cette élégance irrésistible à chacun de ses rôles", a salué dimanche l'académie des César sur X. Nombre de ses films, tournés sous la caméra des plus grands, sont devenus des classiques", a-t-elle souligné.

Alain Delon n’était pas seulement un acteur.



Au travers de la variété des rôles qu’il a incarnés avec passion et intensité, mais aussi par sa personnalité contrastée et son magnétisme unique, Alain Delon était devenu une icône éternelle du septième art. L’incarnation du cinéma… pic.twitter.com/vwhKl0tshS — Académie des César (@Les_Cesar) August 18, 2024

"Il aura envoûté des générations entières", déclare Jack Lang

"Le plus beau visage du cinéma français est parti rejoindre les étoiles. Avec son regard métallique et son sourire félin, il aura envoûté des générations entières de spectateurs", a écrit à l'AFP l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. "Le Guépard ne rugira plus, mais son visage botticellien, son sourire charmeur et ses yeux magnétiques continueront de nous hanter encore longtemps", a-t-il relevé.

"C'est vous qui allez nous manquer énormément", écrit Paul Belmondo

Sur Instagram, le fils de l'acteur Jean-Paul Belmondo, mort en 2021 à l'âge de 88 ans, a posté une photo de son père aux côtés d'Alain Delon. Avec ce court message : "Alain, un jour vous m'avez dit que mon père vous manquait, aujourd'hui c'est vous qui allez nous manquer énormément".