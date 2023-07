Affaire Alain Delon : on vous résume le conflit entre les enfants de l’acteur et sa "dame de compagnie", Hiromi Rollin

Les enfants de l'acteur ont porté plainte notamment pour "harcèlement moral", "détournement de correspondances" ou encore "abus de faiblesse" contre Hiromi Rollin. Une enquête préliminaire a été ouverte, alors que l'intéressée "conteste l'intégralité des faits".

Une légende française sous emprise ? Les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, 52 ans, Anouchka, 32 ans, et Alain-Fabien, 29 ans, ont porté plainte, mercredi 5 juillet, contre la "dame de compagnie" de l'acteur de 87 ans, Hiromi Rollin. Une deuxième plainte, déposée uniquement par le fils aîné, vise cette femme qui a pris une place importante dans la vie de la star au cours de ces dernières années. Celle-ci qui "conteste l'intégralité des faits" qui lui sont reprochés. Franceinfo revient sur cette affaire pour laquelle une enquête préliminaire a été ouverte.

Une collaboratrice devenue incontournable dans la vie d'Alain Delon

Âgée de 66 ans, Hiromi Rollin aurait connu l'acteur en 1992 sur le tournage du film Le Retour de Casanova, d'Edouard Niermans, dans lequel le Français tenu le rôle principal et où elle officiait en tant que deuxième assistante réalisatrice, assure BFMTV. Elle a retrouvé l'acteur sur le plateau de la série Franck Riva, diffusée en 2003 sur France 2. Dans sa filmographie, on trouve également des expériences sur le tournage des Fugitifs, de Francis Veber, d'Adultère (mode d'emploi) de Christine Pascale ou encore de Belle maman, de Gabriel Aghion.

Mais c'est après l'AVC de l'acteur, survenu en 2019, qu'Hiromi Rollin se rapproche de la star. Le soutien qu'elle lui a témoigné après cette épreuve a marqué la vedette du cinéma. "Pendant ma vraie convalescence, j'ai été aidé par une personne, une compagne japonaise que j'ai, qui s'est occupée de moi et qui m'a soigné pendant des mois", avait-il raconté dans une interview à TV5 Monde en 2021. Cette année-là, Hiromi Rollin s'affiche aux côtés de la star lors des obsèques de Jean-Paul Belmondo en septembre à Paris. Selon l'avocat des enfants Delon, Christophe Aleya, la sexagénaire "s'est installée" dans le domaine que possède l'acteur à Douchy-Montcorbon (Loiret).

Interrogé sur BFMTV, Anthony Delon a donné davantage d'éléments : "Elle a été son assistante (…), la régisseuse de [sa résidence de] Douchy, elle a été jusqu'il y a encore peu de temps salariée. Et puis après son accident, elle a commencé à s'occuper de lui (…). Petit à petit, elle a pris cette place de dame de compagnie". Le fils aîné a ensuite précisé que la sexagénaire avait été salariée par l'acteur "jusqu'à il y a 4 ou 5 ans".

Des versions qui s'opposent

L'avocat des enfants Delon, Christophe Ayela, a assuré que depuis l'accident cardio-vasculaire de la vedette, Hiromi Rollin n'avait eu "de cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces". "Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place, en se faisant passer pour lui, elle tente d'intercepter son courrier postal", a énuméré l'avocat. "Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l'ont pourtant toujours fait. Elle se montre autoritaire, menaçante, allant même jusqu'à maltraiter de façon inacceptable le chien de monsieur Delon", a encore dénoncé Christophe Aleya.

Dans un communiqué transmis à l'AFP, Anthony Delon a raconté que son père "semblait se résigner à une vie qui ne lui convenait pas, mais qu'il considérait comme un prix à payer, non pas pour sa tranquillité, mais pour ne pas être seul chez lui avec une assistante médicale qu'il ne connaissait pas". L'aggravation de la situation au fil des ans, toujours selon le fils aîné, a conduit l'acteur à demander "le 27 juin 2023 par écrit que Madame Hiromi Rollin quitte définitivement la résidence de Douchy".

L'intéressée a intégralement contesté les faits par la voix de son avocat, Yassine Bouzrou, qui sous-entend également que sa cliente a été agressée. "Madame Rollin déposera plainte contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées subies le 5 juillet 2023 et constatées par un certificat médical", a ajouté le conseil dans un communiqué transmis à l'AFP vendredi. Toutefois, vendredi soir, le procureur de la République à Montargis (Loiret) a affirmé ne pas avoir reçu de plainte en ce sens.

Deux plaintes déposées par les enfants Delon

Mercredi, le parquet a été "destinataire de deux plaintes de la famille Delon", a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux. La première plainte, datée de mardi et remise par le conseil des trois enfants d'Alain Delon, vise des faits de "harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale", selon le magistrat. Les enfants y dénoncent "l'attitude dénigrante et agressive" d'Hiromi Rollin à l'encontre d'Alain Delon et de ses enfants, ainsi que "ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci". Ils reprochent en outre à la sexagénaire des "coups portés au chien d'Alain Delon". Selon le parquet, Alain Delon s'associait à ces incriminations "par déclaration signée et jointe à la plainte".

Une seconde plainte avait été déposée lundi par le fils aîné, Anthony Delon, dans un commissariat parisien. Ce dernier avait commencé, dès le 31 janvier 2022, "à notifier et relater des faits qui se déroulaient dans [son] cercle familial et qui concernaient plus spécifiquement les rapports entre [son] père Alain Delon et sa dame de compagnie Mme Hiromi Rollin", écrit-il dans un texte transmis à l'AFP. Il accuse notamment celle-ci de ne pas les avoir prévenus après une violente chute, qui a valu à la star "de nombreux points de suture sur le front ainsi qu'une nuit à l'hôpital en observation".

"Elle m'a expliqué que ce n'était pas à moi de lui dire ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas nous voler la mort de notre père. Dans un accident aussi grave, elle doit appeler ses enfants (…) Imaginez qu'il fasse une hémorragie dans la nuit et qu'on le perde !" Anthony Delon, fils d'Alain Delon sur BFMTV

Cette plainte a été déposée pour des faits de "harcèlement moral, violence et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et violences sur un animal". Sur BFMTV, Anthony Delon avance aussi l'existence d'enregistrements vocaux, qui "font partie de la plainte", et qui prouveraient que Hiromi Rollin n'était pas la compagne de son père. Une enquête préliminaire a été ouverte et a été confiée à la section de recherches d'Orléans et à la brigade de recherches de Montargis, a annoncé le procureur de la République.