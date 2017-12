Peter Jackson a écarté des actrices du casting du "Seigneur des anneaux" à cause d'une "campagne de diffamation" menée par Harvey Weinstein

Peter Jackson reproche, vendredi 15 décembre, à Harvey Weinstein d'avoir orchestré dans les années 1990 une campagne pour salir deux actrices. Dans un entretien à Stuff (en anglais), le réalisateur néo-zélandais affirme qu'Ashley Judd et Mira Sorvino faisait partie des comédiennes qu'il considérait pour des rôles dans la saga Le Seigneur des Anneaux. Jusqu'à ce que Miramax, le studio que dirigeait alors Harvey Weinstein, lui déconseille de les engager. "Je me souviens que Miramax nous a dit que c'était un cauchemar de travailler avec elles et que nous devions les éviter à tout prix. Cela devait être en 1998", explique Peter Jackson.

Miramax s'est finalement retiré du projet, repris par New Line. Mais le mal était déjà fait. "Avec le recul je réalise que c'était probablement la campagne de diffamation de Miramax qui battait son plein, regrette Peter Jackson. Je soupçonne à présent que nous avons été inondés de fausses informations sur ces deux femmes de talent et que le résultat direct a été le retrait de leurs noms de notre casting."

Ashely Judd et Mira Sorvino ont été parmi les premières à accuser Harvey Weinstein de harcèlement sexuel, en octobre. Peter Jackson a indiqué ne pas avoir eu directement connaissance d'accusations de comportements sexuels déplacés contre le producteur américain. Il lui a toutefois reproché, ainsi qu'à son frère Bob Weinstein, d'agir comme "des brutes mafieuses de second ordre".

"J'ai vu ça juste en me réveillant, j'ai éclaté en sanglot, a réagi Mira Sorvino sur Twitter, vendredi 15 décembre. La voilà, la confirmation que Harvey Weinstein a fait dérailler ma carrière. Je le soupçonnais mais je n'en étais pas sûre. Merci Peter Jackson d'avoir été honnête. Je suis juste écoeurée." Le porte-parole d'Harvey Weinstein a formellement démenti les propos de Peter Jackson, assurant que le producteur et son frères "n'ont eu absolument aucune influence sur le casting".

