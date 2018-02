Le studio fondé par Harvey Weinstein attaqué en justice pour ne pas avoir protégé ses employés face au harcèlement sexuel

Le procureur de l'Etat de New York estime que l'entreprise ne pouvait ignorer le comportement de son puissant patron, et a fermé les yeux sur plusieurs plaintes.

Les conséquences de l'affaire Weinstein rattrapent l'entreprise du producteur américain, quatre mois après. Le procureur de l'Etat de New York a assigné en justice, dimanche 11 février, le studio fondé par Harvey Weinstein et son frère Robert, pour ne pas avoir protégé ses employés face au harcèlement sexuel et aux intimidations de son tout-puissant patron.

"The Weinstein Company a violé à plusieurs reprises le droit new-yorkais en ne protégeant pas ses employés d'un harcèlement sexuel invasif, des intimidations et de la discrimination", affirme le procureur. The Weinstein Company, ainsi que Harvey et Robert Weinstein en personne, sont tous trois accusés de violations des droits de l'homme, des droits individuels, et du droit du travail.

Des plaintes ignorées par les ressources humaines

"Les responsables de TWC et son conseil d'administration n'ont pas pris de mesures significatives pour protéger les employés de la société et mettre fin au comportement" de Harvey Weinstein, ajoute-t-il. Un comportement que l'entreprise ne pouvait ignorer, selon lui : l'assignation cite plusieurs cas où des employée ont porté plainte, en vain, auprès du département des ressources humaines de la société, après qu'Harvey Weinstein les ait obligées à des attouchements ou d'autres contacts sexuels.

Des employés, des cadres et des victimes de Harvey Weinstein ont été interrogés dans le cadre de l'enquête, durant laquelle les archives et mails de la société ont été passés au peigne fin. Elle a établi qu'un groupe d'employées de TWC avait "pour tâche principale" d'accompagner Harvey Weinstein à des évènements et "de faciliter ses conquêtes".

Un autre groupe essentiellement féminin "était obligé de prendre diverses mesures pour aider à satisfaire son activité sexuelle", notamment en envoyant des textos et en gardant toujours libres quelques plages-horaires dans son agenda. Ses chauffeurs à New York et à Los Angeles devaient par ailleurs avoir toujours des préservatifs et des injections contre les problèmes d'érection à disposition dans leur véhicule, selon le bureau du procureur.

Un projet de reprise pourrait dérailler

Cette assignation pourrait avoir pour effet immédiat de bloquer un projet de reprise du studio, The Weinstein Company, que le procureur décrit comme "imminent" mais qui ne prévoit pas selon lui d'indemnisation suffisante des victimes.

Le procureur a aussi souligné dimanche avoir des "éléments substantiels" pour penser que certains responsables ayant "une responsabilité partagée" dans le comportement de Harvey Weinstein pourraient à nouveau "avoir des postes de responsabilité dans la nouvelle entité".