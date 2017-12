Harcèlement sexuel : les femmes et les hommes qui ont "brisé le silence" désignés "personnalité de l'année" 2017 par le magazine "Time"

C'est un choix fort. Les femmes et les hommes qui ont "brisé le silence" face au harcèlement sexuel, des premières femmes qui ont révélé l'affaire Weinstein aux milliers qui ont suivi via le hashtag #Metoo, ont été désignés, mercredi 6 décembre, "Personnalité de l'année" 2017 par Time magazine. Le président américain Donald Trump arrive deuxième de ce prestigieux classement, devant son homologue chinois Xi Jinping, a annoncé le magazine.

The Silence Breakers are TIME's Person of the Year 2017 #TIMEPOY https://t.co/mLgNTveY9z pic.twitter.com/GBo9z57RVG — TIME (@TIME) 6 décembre 2017

"C'est le changement sociétal le plus rapide que nous ayons vu depuis des décennies. Et cela a commencé avec les actes individuels courageux de centaines de femmes - et de quelques hommes, aussi - qui ont pris la parole pour raconter leurs histoires", a expliqué le rédacteur en chef du magazine, Edward Felsentahl sur NBC. L'an dernier, Time Magazine avait choisi le prsident américain Donald Trump.