Cinéma : l’Institut Lumière restaure le dernier film muet français

FRANCE 3

C’est un moment charnière dans l’industrie du cinéma, injustement oublié. En 1929, le comédien Charles Vanel tourne son premier film en tant que réalisateur. Il ne le savait pas encore, mais intitulé Dans la nuit, son film va s’avérer être prophétique. "C’était un des derniers films muets. Il a été prêt au moment de la sortie des films parlants de sorte qu’on m’a dit ‘On ne va pas sortir ça maintenant, on va le garder parce que des films parlants, il y en a trois ou quatre sur le marché, ça va s’arrêter’. Ça ne s’est pas arrêté et mon film est resté là", expliquait Charles Vanel.



Un tournage raconté de génération en génération

Les bobines du film vont rester rangées pendant 90 ans sur une étagère jusqu’à ce que l’Institut Lumière décide de l’exhumer. Le film raconte l'histoire d’un couple qui s’aime et va se marier, le tout "dans un montage très rythmé et très joyeux sur des alternances entre la noce et la vie professionnelle de monsieur", détaille Maëlle Arnaud, programmatrice de l'Institut Lumière. "Un drame va arriver et on va basculer dans une autre partie du film beaucoup plus sombre", poursuit-elle. Le film a été tourné dans l’Ain, qui n’a pas oublié son passage. Son tournage est raconté de génération en génération. L’institut Lumière a restitué la version numérique du film afin de le diffuser bientôt partout en France.