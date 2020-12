Chine : des diamants de synthèse plus vrais que nature

A. Miguet, G. Caron, C. Wang

Le diamant est recherché pour son éclat, sa taille, sa pureté. Certaines pierres ne sortent pas de la terre, mais sont synthétiques, créées par l’homme. À l’œil nu, il est impossible de faire la différence. L’un des plus grands producteurs de diamants de synthèse est chinois. "On ne peut pas distinguer un diamant naturel d’un diamant synthétique, composants, matières sont les mêmes", affirme Huang Mao, de l’entreprise Sino Crystal.

Considérés plus éthiques

Le marché du diamant de culture est en pleine expansion, avec une augmentation de 15% dans le monde tous les ans. Ce groupe s’est lancé en 2017, avec un grand succès à l’exportation et en Chine, auprès des jeunes générations. Les diamants de laboratoire se voient pousser des ailes dans des défilés de mode, mis en avant par les stars d’Hollywood, considérés comme plus écologiques ou plus éthiques que les diamants provenant de mines de pays en guerre.

