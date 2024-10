Budget : la Culture relativement épargnée avec une rallonge espérée pour le patrimoine et une réforme imminente du Pass Culture

La Culture s'en sort bien dans le contexte d'effort budgétaire demandé pour l'an prochain, estime-t-on jeudi 10 octobre du côté du ministère, où l'on prépare des économies en réformant le Pass Culture et espère obtenir devant le Parlement une rallonge pour le patrimoine.

Avec 4,45 milliards d'euros de budget pour 2025, stricte reconduction du montant alloué par la loi de finances initiale (LFI) l'an dernier, le ministère de la Culture s'estime préservé, et retrouve même les 200 millions d'euros de crédits qui avaient été annulés en cours d'année.

Le patrimoine dans une "impasse" budgétaire

Malgré cela, le budget ne permettra pas de faire face en matière de patrimoine au mur d'investissement qui arrive, avec de nombreux monuments qui se dégradent et des désordres structurels de plus en plus inquiétants.

Le domaine absorbe 1,2 milliard d'euros sur le budget 2025 (+7 millions), mais le patrimoine se trouve dans une "impasse" budgétaire, estime-t-on rue de Valois, où l'on compte sur un amendement au budget, porté par le gouvernement dans le débat parlementaire. S'il est voté, il permettrait d'obtenir un effort supplémentaire conséquent, pour une année exceptionnelle autour du patrimoine.

Le sujet peut "rassembler dans un pays divisé", estime-t-on du côté de la Culture. Sans cet amendement, les crédits sur les monuments historiques, par exemple, sont en baisse de 15 millions d'euros. Des bâtiments comme la tour Saint-Nicolas à La Rochelle, qui menace de s'effondrer, ou le projet de musée Notre-Dame à Paris seraient menacés.

Réforme du Pass Culture

Le Pass Culture, principal marqueur culturel de la présidence Macron, dont l'efficacité fait débat, s'apprête quant à lui à être réformé, du moins pour sa forme la plus connue, un crédit de 300 euros alloué aux jeunes de 18 ans et à dépenser quasiment sans conditions pour de la culture. Des pistes de réformes profondes seront annoncées de façon imminente par Rachida Dati, ministre venue de LR, qui a rallié Emmanuel Macron et a été reconduite par le gouvernement de Michel Barnier.

L'enjeu est majeur, estime-t-on du côté du ministère, où l'on considère qu'à défaut de guider les jeunes vers les offres culturelles, le Pass Culture est devenu un objet de "reproduction sociale", à l'opposé de la promesse initiale. Le dispositif, qui représente 210 millions d'euros annuels pour sa part individuelle, celle qui ne passe pas par les établissements scolaires, est appelé à évoluer fortement.