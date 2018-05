VIDEO. Tony Valente, le mangaka français à la conquête du Japon

Il est Français, il vit au Québec et il fait du manga aussi bien que les Japonais. A l'occasion de la sortie du neuvième tome de sa série "Radiant", franceinfo a demandé au dessinateur et scénariste Tony Valente de nous parler des albums et des auteurs de BD qui comptent à ses yeux.