Rémunération des auteurs : dans une tribune, un collectif demande une intervention de l'Etat

Dans une tribune publiée jeudi par le journal Le Monde, 3.500 auteurs apportent leur soutien au rapport Racine et aux mesures concrètes qu'il préconise pour remédier à leurs "droits bafoués" et appellent à "une intervention de l'Etat".

Un collectif de plus de 3.500 écrivains, dessinateurs, scénaristes, traducteurs ou photographes, parmi lesquels Joann Sfar, Pierre Lemaitre, Marc Levy, Mathias Malzieu ou encore Alice Zeniter, appellent l'État à donner aux auteurs "des conditions plus justes et dignes" dans une tribune publiée jeudi sur le site du journal Le Monde.

Soutien des signataires au rapport Racine

Cet appel intervient alors que le ministre de la Culture Frank Riester doit présenter mardi ses propositions concernant le rapport Racine.



Ce rapport, réalisé par l'ancien président de la Bibliothèque nationale de France (BnF) Bruno Racine et remis au gouvernement fin janvier, formule 23 recommandations visant à améliorer la situation économique et sociale des artistes-auteurs: écrivains, photographes, compositeurs, scénaristes, peintres, dessinateurs, plasticiens, sculpteurs, vidéastes...



"Si les mesures préconisées (par le rapport Racine) sont appliquées, les artistes-auteurs cesseront enfin d'être l'éternelle variable d'ajustement des industries créatives. Les créateurs et créatrices retrouveront leur juste place", affirment les signataires de la tribune. "Nous en appelons à l'intervention de l'État, pour donner aux créateurs et créatrices de ce pays des conditions plus justes et dignes", insistent-ils.

Mise au jour du problème des cotisations retraite

Le rapport Racine a constaté que l'Agessa n'avait pas prélevé durant 40 ans les cotisations retraite de 190.000 de ses assujettis les privant ainsi de droits à la retraite. Le gouvernement a mis fin au problème en 2018, avec un décret qui charge (depuis le 1er janvier 2019) l'Urssaf Limousin du prélèvement de toutes les cotisations.



Mais nombre d'auteurs se découvrent aujourd'hui privés de pension à cause des dysfonctionnements du pilotage de l'Agessa et, selon les auteurs, "de l'inaction de l'État durant des décennies".

Les éditeurs se disent fragiles et réclament une étude d'impact

Car les éditeurs sont plus circonspects quant aux conclusions à donner au rapport Racine. Le Syndicat national de l'édition (SNE) qui rassemble plus de 700 éditeurs a réclamé une étude d'impact avant toute décision. Le SNE s'oppose notamment fermement à la demande des auteurs de percevoir systématiquement au moins 10% du prix d'un livre. "C'est impossible", a tranché son président Vincent Montagne, en faisant valoir que la situation économique des éditeurs est également fragile.



Dans un entretien publié récemment par Les Echos, M. Montagne expliquait que l'État et notamment le ministère des Affaires sociales "a une grande part de responsabilité dans la colère qui s'exprime chez les auteurs". Le président du SNE ciblait la hausse de la CSG ou encore "l'incapacité" de l'État à régler certains problèmes comme celui de l'Agessa, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales des auteurs.