Mordillo, célèbre dessinateur de bande dessinée, est mort

Guillermo Mordillo, illustre dessinateur argentin, est mort dans la nuit de vendredi à samedi après avoir fait un malaise dans un restaurant de l'île de Majorque, à proximité de l'appartement où il vivait avec son épouse, a indiqué dimanche le quotidien ibérique El País.



Fils d'immigrants espagnols, né le 4 août 1932 dans l'agglomération de Buenos Aires, Mordillo est devenu illustrateur à 16 ans. Il est parti à Lima, au Pérou, à 23 ans, avant de séjourner aux États-Unis dans les années 60 où il a réalisé des dessins animés pour la Paramount, travaillant notamment sur le personnage de Popeye...

Mais c'est dans les années 70 que cet infatigable voyageur, admirateur de Buster Keaton, qui fut une source d'inspiration pour lui, a connu une renommée mondiale pour ses dessins muets gorgés de poésie, de couleurs, d'humour... des dessins penchant volontiers du côté de l'absurde.



Sa carrière l'a également fait poser ses valises en France où il a travaillé pour les magazines Le Pèlerin et Paris-Match au milieu des années 60, avant d'être également publié par Stern, en Allemagne.



En 1980, Mordillo s'est installé à Majorque, en Espagne, avant de revenir en France en 1998. Ces dernières années, il résidait entre Majorque et la Principauté de Monaco. Ses œuvres ont fait le tour du monde, du Japon à son pays d'origine où il n'avait publié qu'un seul ouvrage, selon le quotidien argentin La Nación qui continuait de publier son travail chaque semaine.



L'annonce de sa disparition a suscité de nombreux hommages - forcément - pleins d'illustrations colorées, sur les réseaux sociaux, parmi lesquels celui du dessinateur Boulet.

Il faisait des dessins aussi absurdes que poétiques, et comme ils étaient muets il a été le premier dessinateur de BD devant lequel je me bidonnais gamin quand on allait à la bibli...

