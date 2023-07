Manga, anime, musique, jeux vidéo : que vous réserve Japan Expo 2023 ?

La 22e édition de Japan Expo se tiendra du 13 au 16 juillet au parc des expositions Paris-Nord Villepinte. Cette année, l’invité d’honneur manga est Tsukasa Hôjô, l’auteur, notamment, des célèbres "Cat’s Eyes" et "Nicky Larson" ("City Hunter").

Japan Expo est l’un des événements dédiés à la culture pop japonaise les plus importants en Europe. Mangas, anime, jeux vidéo, musique, culture, artisanat, sport... Il y en a pour tous. Cette année, près de 400 artistes sont attendus, toutes disciplines confondues et plus de 900 exposants seront présents. En 2022, le festival a réuni 240 000 visiteurs sur 140 000 m² pour 950 exposants et 560 événements. La journée du vendredi a même affiché complet, une première dans l’histoire de l’événement.

Les invités manga, webtoon et anime

De nombreux auteurs seront présents (Horimiya © HERO (c) Hagiwara Daisuke / Square Enix CO., LTD ; City Hunter © Tsukasa Hôjô / Coamix ; Love Hina © Ken Akamatsu)

Tsukasa Hôjô, auteur mythique, notamment, de Cat’s Eye et de City Hunter (Nicky Larson en France) sera donc l’invité d’honneur manga. Cette année est un peu la sienne puisqu’une série live Cat’s Eye financée par TF1 va sortir tout comme une série live City Hunter au Japon. Japan Expo proposera à la vente une gamme de vingt estampes d’art de cet auteur. Il sera présent pour des conférences et des séances de dédicaces.

Autre grand nom du manga présent sur le festival, Ken Akamatsu, l’auteur de Love Hina ou Negima et qui a été élu au Parlement japonais en 2022.

D’autres auteurs seront également présents, parmi eux : Katarina et Ryôsuke Fuji, auteurs de Shangri-La Frontier ; Yu Itô, autrice du manga Shut Hell ; Hagiwara Daisuke, dessinatrice de la comédie romantique Horimiya (en sélection jeunesse au dernier Festival d’Angoulême). Du côté des auteurs Français, seront notamment présents : Tony Valente, le créateur de Radiant ; Zilo (DreaMaker) ; et Loui (Redflowers).

Côté webtoon : Míriam Bonastre Tur (Hooky, récemment édité en version papier chez Dupuis) ; Lief (Because I can’t love you) ; Prince Rours (Orage) ; Le Chef Otaku (Arena) ; et Lee Kwang Eun (Pick Me Up !).

Un Webtoon Café sera ouvert : les Baristas proposeront, en plus de leurs conseils en cafés serrés, des pistes de lecture en Webtoons pour leurs clients.Du côté anime, les fans auront la chance de pouvoir rencontrer Keiichi Ichikawa, directeur de l’animation sur Saint Seiya : Chapitre Hadès, et depuis 2017 superviseur de l’animation sur la série télé One Piece. À ses côtés, le directeur de l’animation Eisaku Inoue, qui a également travaillé sur Les Chevaliers du Zodiaque et One Piece.

Incontournable pour les fans de doublage

La comédienne Brigitte Lecordier (voix légendaire de Goku et Gohan dans Dragon Ball, de Oui-Oui ou encore de Boji dans Ranking of Kings) a invité d’autres comédiens pour une lecture publique du webtoon Pick me Up !

Brigitte Lecordier (© Piccoma)

Un quartier manga

La plateforme de lecture en ligne Mangas.Io, en partenariat avec plusieurs éditeurs de manga et de bande dessinée asiatiques, ont créé un véritable village consacré au manga, à Japan Expo. Dans ce quartier de 180m², les différents éditeurs proposeront des d'activités, des séances de dédicace, et bien d’autres choses. Le Quartier Manga est notamment sponsorisé par Rakuten. Ainsi, le moyen de paiement Rakuten Pay sera accepté, et offrira 5€ à tous les visiteurs pour leur premier achat au sein du village.

Des conférences, des expositions, de la culture

Une conférence-hommage en l’honneur de Leiji Matsumoto, auteur incontournable, mort cette année, aura lieu pendant le festival. Une exposition sera évidemment consacrée à Tsukasa Hôjô et une autre au manga Black Jack, pour les 50 ans de ce titre d’Osamu Tezuka.

Comme chaque année, une grande partie du festival est consacrée à la culture japonaise à travers son artisanat, le sport, le tourisme et la cuisine. De nombreux stands proposent des démonstrations.

Musique

Près de 70 concerts et showcases (Yoshiki © artistimage ; Vicke Blanka © Avex ; © ChocoLate Bomb !!)

Vicke Blanka est l'autre invité d'honneur musique de Japan Expo. C’est la première fois que le chanteur, qui a réalisé les openings Black Rover et Black Catcher de l'anime Black Clover, se produira en France.

De nombreux artistes seront présents et ce sont 68 concerts et showcases qui seront proposés. Il y aura également des spectacles de cosplay, de danse ou de théâtre, des démonstrations d'arts martiaux et bien évidemment des projections d'anime.

Le festival “hors-les-murs”

Cette année, Japan Expo se tient aussi en dehors de Paris-Nord Villepinte avec le "Manga Week", lancé par Mangas.io qui prendra place du 13 au 20 juillet et lancé. Les interactions seront virtuelles et réelles. Quelque 10 établissements situés sur la rue Sainte-Anne, dans le quartier de l’Opéra à Paris, proposeront des plats exclusifs et la possibilité de repartir avec quelques cadeaux.

Jeux vidéo et V-Tubers

Le producteur Hiroshi Matsuyama de l’éditeur CyberConnect2, studio connu pour ses adaptations vidéoludiques de Naruto, Jojo’s Bizarre Adventure ou Dragon Ball, sera présent à Japan Expo. Il vient à Paris dans l’intention de recruter un collaborateur européen !

Il va y avoir du monde sur le stand de l’éditeur de jeux vidéo Hoyoverse pour voir Honkai Star Rail et tenter de récupérer des goodies très recherchés des fans. Ce sera également le cas sur le stand consacré au jeu mobile Goddess of Victory : NIKKE.

Le retour de Tamagotchi ! L’éditeur Namco-Bandai fait une nouvelle tentative pour relancer ses Tamagotchi avec une nouvelle version, nommée Tamagotchi : Uni ! Il pourra prendre la forme d’une montre ou d’un pendentif et disposera d’une connexion wifi et de la capacité de télécharger du contenu supplémentaire grâce au tout nouveau Tamaverse.

Les V-Tubers, des avatars excentriques qui présentent du contenu vidéo généralement diffusé en streaming, se verront accorder une place de choix par le festival. Grâce au partenaire Nijisanji, ce ne sont pas moins de dix V-Tubers qui seront présents à Japan Expo.