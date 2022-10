Le célèbre manga Naruto en ciné-concert symphonique pour ses 20 ans

C’est un événement pour tous les fans de Naruto. Le show musical Naruto Symphonic Experience propose de revivre les extraordinaires aventures du jeune apprenti ninja, pendant plus de deux heures. Le Dôme de Paris accueille les premières représentations, avant une tournée dans les régions.

France 3 Paris Ile-de-France

Les moments forts de la série animée

Edité pour la première fois au japon en 1999, Naruto a très vite séduit les amateurs de mangas. Fort de ce succès, en 2002, le héros du mangaka et scénariste japonais Masashi Kishimoto est adapté à la télévision nipponne. En France, il arrivera sur notre petit écran en 2006, quatre ans après la version française du manga.



Le spectacle Naruto Symphonic Experience retrace les moments forts des 220 premiers épisodes de la série animée. Un véritable défi pour les équipes qui ont travaillé sur ce film. "Cela a demandé beaucoup d’heures de visionnage et un choix précis à faire pour que les fans retrouvent les meilleurs moments", rapporte Julien Vallespi, le créateur du ciné-concert. "Mais aussi", ajoute-t-il, "pour que les parents qui accompagnent les plus jeunes puissent découvrir l’histoire de Naruto en 2h30". Pendant la projection, une cinquantaine de musiciens de l’orchestre symphonique Odino interprète en live les plus grands airs de la série animée. Un concert sous la direction de Sylvain Audinovski.

Des fans qui s'identifient

Avec 220 000 exemplaires vendus l’année dernière, Naruto reste le manga le plus apprécié en France. Les fans, comme Mademoiselle Soso, sont nombreux. Passionnée de mangas et influenceuse, elle s’habille comme ses héros. Des clichés à voir sur les réseaux sociaux. La jeune femme compte plus de 500 000 abonnés. "En fait, avec Naruto, il y a toute une multitude de personnages auxquels on peut s’identifier. On est loin de ce qu’on a pu connaitre avec Disney. Le bien, le mal et puis c’est tout", explique Mademoiselle Soso.

Naruto Symphonic Experience est à voir au Dôme de Paris (15e) jusqu’au 16 octobre, puis à Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lyon et Lille jusqu’au 18 décembre 2022. Tous les lieux et dates, ici.