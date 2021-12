À quelques semaines de Noël, le distributeur MDS accuse de gros retards de livraison et s'attire les foudres des libraires : "On va louper les ventes"

Chez Hayaku shop, librairie spécialisée dans le manga à Paris, Christophe Lenain répond aux interrogations des clients."Vous ne l'aurez pas fin de semaine, ça c'est sûr, c'est un distributeur qui a entre 15 et 20 jours de retard", déplore-t-il.

Ici, 30 % des livres sont distribués par MDS. Mais les délais de livraison sont passés de 72 heures à trois semaines. Bien trop long en cette période d'achat des cadeaux de fin d'année. "Des titres comme 'Death Note', 'Naruto', 'Fire force', si on ne les a pas en rayons au moment où il les faut, on va louper les ventes", lâche Christophe Lenain, qui reste tout de même optimiste. "On va faire avec les titres qu'on a. On va essayer de proposer des alternatives à ces titres qui sont indisponibles. Alors là, ça va être le vrai boulot du libraire. On va prendre notre mal en patience."

Un système de vente qui scandalise les libraires

MDS affirme que ces difficultés sont notamment dues à une augmentation de son activité, + 84 % de réassort en un an. Le groupe annonce le renforcement de ses équipes et la mise en place d'un plan : le distributeur ne prendra pas les commandes de moins de trois livres à partir de samedi et jusqu'au 30 décembre. "Une décision cruelle", assure le groupe mais nécessaire pour éviter la fermeture.

Fabienne van Hulle de la librairie Place ronde, à Lille, refuse ce système de vente. "Je ne vais pas asphyxier mon entreprise en mobilisant de la trésorerie puisque si je fais des retours, je vais être remboursée à 180, voire 240 jours, rétorque la libraire. Ensuite, ce n'est pas très écologique de commander des livres en nombre pour ensuite les retourner."

"Depuis des mois, nous nous étions aperçus, nous les libraires, du temps fou que mettait MDS pour livrer, ce n'est pas faute dès fin août de les avoir alerté sur le sujet." Anne Martelle, présidente du syndicat de librairie française à franceinfo

Cette obligation de commande d'au moins trois exemplaires révolte Anne Martelle, la présidente du syndicat de librairie française. Les justifications de l'industriel ne sont pas suffisantes. "On se retrouve comme ça devant une décision unilatérale, scandaleuse, absolument pas concertée. donc oui, les libraires sont très, très en colère", s'emporte-t-elle.

Personne ne pouvait prévoir une telle augmentation d'activité, se justifie MDS qui espère un retour à la normale en janvier prochain.