"Les coulisses d'Hergé", tous ces petits détails des albums de Tintin qui vous ont échappé, regroupés dans un livre

Patrick Mérand est un tintinophile de la première heure. Les coulisses d'Hergé (éditions de l'Harmattan) regroupe le travail entrepris depuis dix ans et déjà publié dans une série de livrets thématiques. Ancien éditeur, Patrick Mérand poursuit la trace de son héros depuis de nombreuses années. Il a voyagé dans une soixantaine de pays pour vérifier chaque détail de chaque album.



Comme Tintin, Patrick Mérand est un enquêteur. Et comme Hergé, il ne laisse rien au hasard. Depuis des années, il parcourt le monde et les brocantes pour y dénicher tous les documents et monuments qui ont servi d'inspiration à l'auteur au cours des 23 aventures du plus célèbre des reporters.

Des centaines d'anecdotes

Les lieux, les objets, les moyens de déplacement, l'architecure, les costumes... autant de thèmes qui sont abordés dans le livre. Dans quel album peut-on voir un tableau de Picasso ? De quel événement historique Hergé s’est-il inspiré pour créer Le Sceptre d’Ottokar ? Les caractères chinois présents dans Le Lotus Bleu ont-ils une signification ? Voilà quelques-unes des questions qui trouvent leurs réponses dans le livre. "Je ne suis pas le premier à avoir découvert certaines choses, explique l'auteur, mais parfois j'ai trouvé des choses que peu de gens connaissaient".

Donner l'envie de relire les albums

"Mon objectif, c'est de donner envie de lire à nouveau les albums et de continuer à les lire et les relire". Patrick Mérand ne se lasse pas de sa passion, qu'il veut transmettre au plus grand nombre. "Vous pouvez lire les Tintin dix fois et trouver encore des choses que vous ne connaissiez pas". Alors de 7 à 77 ans, voilà un livre qui pourra en intéresser plus d'un.

Les coulisses d'Hergé, de Partick Mérand (éditions L'Harmattan) - 264 pages - 26,90 euros