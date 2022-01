"Les Contraceptés", la BD qui interpelle les hommes sur la contraception

Elle est sortie en octobre et fait déjà l’objet d’une troisième réimpression. La BD "Les Contraceptés” cartonne. L'œuvre s’est particulièrement bien vendue à Noël, glissée sous le sapin ou déposée sur la table du salon pour soulever la question de la contraception au sein du couple. La publication s'exporte même dans plusieurs pays francophones comme la Belgique, la Suisse, le Canada.

“Les Contraceptés”, c’est quoi ? Il s’agit d’une enquête menée pendant près de trois ans par Stéphane Jourdain et Guillaume Daudin. Les deux journalistes sont ainsi partis du constat que la contraception demeurait encore aujourd’hui la problématique de leurs compagnes. “On s’est rendu compte qu’on n’était même pas capable de citer la marque de leur pilule”, explique Stéphane Jourdain à franceinfo.

> Notre interview avec Stéphane Jourdain

Des options simples comme le "slip chauffant"

La BD retrace avec précision le long chemin de pionniers qui dès les années 70-80 en France ont défendu la contraception masculine. Le combat de ces avant-gardistes issus de milieux anar ou féministe s’est toutefois heurté à la mentalité prônant le virilisme. Il s’est aussi heurté à l’industrie pharmaceutique, peu convaincue d’investir dans la recherche.

Mais qu’à cela ne tienne, Stéphane Jourdain et Guillaume Daudin montrent bien qu’à travers les décennies, l’idée selon laquelle les hommes pouvaient prendre le relais de la contraception s’est tout de même transmise. Illustrés par les dessins de Caroline Lee, ils rencontrent notamment des mecs nouvelle génération qui se réunissent dans des ateliers couture pour se confectionner un “slip chauffant”, un slip qui remonte les testicules pour les mettre à température du corps. La méthode permet de stopper la production de spermatozoïdes en quelques mois seulement... et de devenir contracepté.

Faute de financements et d’études, ces slips ne peuvent être homologués et commercialisés. La seule possibilité est donc de se les fabriquer soi-même.

Une centaine d'homme utiliserait aujourd'hui le slip chauffant comme moyen de contraception. ("Les Contraceptés" (éditions Steinkis))

"Il est temps de se réveiller"

La BD brise les tabous avec sérieux et humour. Elle se révèle aussi très pédagogique tant les connaissances livrées sont si peu transmises à l’école. “On a beaucoup de retours de lecteurs et de lectrices sur notre compte Instagram, ils nous disent ce qu’il en est dans leur couple, on sent que ça remue quelque chose dans leur intimité”, poursuit Stéphane Jourdain. C’est le pari réussi de la BD : créer de la discussion.

“On voulait lancer le débat et dire aux hommes qu’il était temps d’arrêter de faire semblant de ne pas être au courant, qu'il est temps de se réveiller et de commencer à partager la charge mentale de la contraception”. La réception de la BD et son succès devraient même bientôt se transformer en une adaptation à l’écran, une option a été prise pour la décliner en fiction.