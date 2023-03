Le prochain album d'Astérix s'appellera "L'Iris blanc" et sortira en octobre 2023

Le scénario est signé pour la première fois par l'auteur de bandes dessinées Fabcaro.

Une nouvelle aventure pour Astérix et Obélix. Le prochain album de la saga s'appellera L'Iris blanc, ont annoncé les éditions Albert René. La date de sortie est fixée au 26 octobre 2023. "L'iris est un symbole de bienveillance et d'épanouissement", a décrypté Fabcaro, nouveau scénariste de la série des bandes dessinées, dimanche 19 mars, sur RTL. Le dessinateur reste Didier Conrad, qu'Albert Uderzo avait désigné comme successeur à partir du 35e album en 2013.

Fabcaro, 49 ans, auteur de BD et romancier, est seulement le quatrième scénariste des aventures de l'irréductible Gaulois, après Goscinny, Uderzo et Jean-Yves Ferri. Il est connu pour ses satires de notre société. Son grand succès, Zaï zaï zaï zaï (2015), racontait la fuite d'un homme pris à partie pour avoir oublié sa carte de fidélité à un magasin.

Garder les "ingrédients classiques"

"J'étais grand fan d'Astérix. C'est un superbe cadeau qu'on fait au gamin que j'étais", déclarait à l'AFP le scénariste en décembre dernier. Il assurait vouloir "rester fidèle au cahier des charges, même si le mot n'est pas très joli, ou en tout cas à ce qui fait le charme d'Astérix. Avec des ingrédients classiques, comme les anachronismes, les jeux de mots ou autres. Et surtout rester fidèle aux personnages".

Le dernier album de la série Astérix, Astérix et le Griffon s'était vendu en un peu plus de deux mois à plus de 1,5 million d'exemplaires en un peu plus de deux mois, après sa sortie en 021.