"Le petit derrière de l'Histoire", le succès de la BD coquine et féministe de Katia Even

Ce personnage qui se balade dans les époques de l'Histoire aussi facilement qu'un panda s'y retrouve dans une forêt de bambous, c'est Marie, une ingénieure en physique quantique qui multiplie les conquêtes masculines dans la bande dessinée "Le petit derrière de l'Histoire". Toujours en petite tenue, elle enrichie notre culture historique en discutant sous l'oreiller avec Alfred Nobel ou l'inventeur du piano.

C'est sous le coup de crayon de la dessinatrice Katia Even qu'est né ce personnage féminin. "Elle est venue assez naturellement. Elle n'a pas ma personnalité mais je pense qu'elle a la personnalité que toutes les femmes aimeraient avoir. Quand il faut dire "merde", elle y va, et quand elle a envie de quelqu'un, elle y va aussi sans avoir peur des considérations", raconte Katia Even, installée à Sainte-Mondane, un petit village en Dordogne.

50 000 euros récoltés en financement participatif

Si les frasques de Marie ont vu le jour, c'est en grande partie grâce au financement participatif. "Je fais de la BD bio, directement du producteur au lecteur", s'amuse Katia Even, qui assure elle-même l'impression, la livraison et la communication autour de ses oeuvres.

Le premier album a rencontré son public et ce joli succès a poussé la dessinatrice a partir pour un second tome. La campagne de financement participatif lancé pour ce nouvel opus des aventures de Marie est une réussite. Plus de 50 000 euros ont déjà été collectés sur la plateforme Ulule par Katia Even auprès des internautes.