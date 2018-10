Le dernier "One Piece" de l’année arrive en librairie

Très attendu par les fans, le tome 88 du manga le plus vendu au monde, jettera son héros, le jeune pirate Luffy, dans une lutte sans merci avec le général sucré Dent-de-chien.

Il en sort environ un par trimestre depuis 20 ans et le tome 88 de One Piece, qui arrive mercredi 17 octobre en librairie, sera le dernier pour l’année 2018. Ce manga signé par le Japonais Eiichirõ Oda, est le plus vendu au monde avec près de 450 millions d’exemplaires. Il est également très populaire en France et a été adaptée en animé. "C’est l’histoire d’un jeune pirate qui s’appelle Luffy, Monkey D. Luffy, qui veut devenir le roi des pirates", nous livre un jeune fan. Pour ce faire, il s’est lancé dans une chasse au trésor : le One Piece, ainsi nommé par son propriétaire, le défunt roi des pirates.

Une histoire parfois loufoque et pleine d’humour, qui présente une multitude de personnages dans un monde intemporel et est une véritable rente pour les éditions Glénat. Chaque volume est attendu impatiemment par les jeunes lecteurs. Anne-Sophie, libraire parisienne, raconte amusée : "On est une librairie spécialisée pour la jeunesse donc on a les One Piece à la sortie. Ils prennent le tome sans se poser de question et sans nous demander quoi que ce soit. On nous le demande souvent même en avance."

Il y a beaucoup d’enfants qui viennent tous les mois en demandant quand sort le prochain.Anne-Sophie, libraire parisienneà franceinfo

One Piece c'est 19 millions de volumes vendus en France depuis sa sortie il y a 20 ans. Et les ventes ne font qu'augmenter. Benoît Huot, responsable éditorial Manga chez Glénat, explique ce succès : "One Piece est le manga qui se vend le mieux en France. Il y a plusieurs éléments pour expliquer cette réussite. La première, c’est la thématique. Forcément les pirates, ça laisse toujours un petit peu rêveur. Ce qu’il faut bien savoir, c’est que One Piece est une série qui a été conçue par l’auteur dès le départ donc il sait où il veut aller."

On est vraiment dans une lecture fleuve, une lecture feuilleton qui est haletanteBenoît Huot, responsable éditorial Manga chez Glénatà franceinfo

"Au fur et à mesure que se poursuit et se développe l’intrigue, on n’a qu’une envie c’est d’en savoir davantage puisqu’évidemment, le monde se développe avec", conclut Benoït Huot.

Et la série a encore quelques belles années devant elle. Son créateur, Eiichirõ Oda, a en effet annoncé au moins 120 titres.