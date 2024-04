"La Piste des larmes", une BD immersive poignante sur la déportation des Cherokees

Séverine Gauthier et Stéphane Soularue narrent l'histoire tragique du peuple cherokee, conduit de force dans une réserve, après avoir été dépossédé de ses terres. "La Piste des larmes" est une bande dessinée bouleversante sur le déracinement et la résilience.

C'est une page tragique dans l'histoire des États-Unis. Pour donner des terres à des colons américains, les Amérindiens sont dépossédés de leurs biens grâce à la force et à la ruse. En 1838, le président Andrew Jackson ordonne la déportation des Cherokees, la plus grande tribu indienne concernée par ce drame.

Entre 1831 et 1838, plusieurs tribus (Cherokees, Creeks, Choctaws et Séminoles) ont subi ce déplacement forcé des populations. Le titre de la bande dessinée vient de là : La Piste des larmes, ("Nunna daul Isunyi" en cherokee). Grâce à Séverine Gauthier et Stéphane Soularue, nous découvrons cet épisode douloureux à travers Diwali, Adsila, Chaske et Ahyoka, déracinés de leurs terres et contraints à l'exil.

Colonisation et déportation

Malheur aux vaincus ! Diwali et Adsila, comme tous les amoureux, étaient heureux. Ils vivaient dans les montagnes Blue Ridge au nord de la Géorgie. Ils étaient impatients de se marier. Après la décision du président Andrew Jackson, ils sont conduits de force avec leur peuple dans des camps de détention pour être acheminés ensuite au-delà du fleuve Mississipi.

Et ce long périple se transforme en "piste des larmes". Battus, humiliés, pour certains tués, les Cherokees subissent les affres de la colonisation et de la déportation. Diwali et Adsila sont séparés. Ils assistent, impuissants, à la mort de leurs proches tout au long du déplacement. Des milliers de Cherokees meurent en chemin, de froid, de faim ou d'épuisement.

Extrait de de la BD "La Piste des larmes" de Séverine Gauthier et Stéphane Soularue. (EDITIONS NATHAN)

"Nous préserverons la mémoire de ce qui s'est passé ici et nos enfants connaîtront notre terre et notre histoire", dit l'un des personnages. Témoigner pour ne pas disparaître. C'est aussi tout l'intérêt du travail des auteurs qui apportent au public un autre regard sur cette déportation. Séverine Gauthier, autrice de plusieurs scénarios, sait de quoi elle parle. Elle est spécialiste de l'histoire des États-Unis et des cultures amérindiennes. Après sept ans de recherches auprès de la tribu indienne cherokee et l'écriture d'une thèse, elle est maître de conférence en civilisation américaine.

L'autrice de la série Aliénor Mandragore s'est intéressée auparavant aux États-Unis avec Cutshin Creek, une BD qui se déroule pendant la Grande dépression. Le trait et la lumière de Stéphane Soularue accentuent la tragédie de cette histoire. La Piste des larmes, une immersion dans une tragédie universelle.

"La Piste des larmes", Séverine Gauthier et Stéphane Soularue, Nathan, 80 pages, 23 euros