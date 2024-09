La Bibliothèque nationale de France fait un appel aux dons pour acquérir "La bête est morte !", bande dessinée historique

Ecrite sous l'Occupation nazie sous forme de fable animalière, la BD de Calvo, Dancette et Zimmermann décrit dans le détail les opérations militaires et la vie des civils, mais évoque aussi le génocide des juifs d'Europe.

La Bibliothèque nationale de France (BnF) a annoncé, vendredi 6 septembre, un appel aux dons pour l'acquisition des planches originales d'un trésor de la bande dessinée, La bête est morte !, écrite sous l'Occupation nazie. Le prix d'achat est de 875 000 euros.

Cette BD en deux tomes, le premier de 32 pages paru en août 1944, le second de 48 pages publié en juin 1945, est l'œuvre de Calvo, avec les scénaristes Victor Dancette et Jacques Zimmermann. Les planches, couvertures comprises, sont "exécutées à la plume et au pinceau à l'aide d'encre de Chine et de gouaches".

Des animaux représentent les belligérants

Edmond Calvo (1892-1957), caricaturiste et illustrateur autodidacte qui fut à l'époque considéré comme "le Walt Disney français", y représente la Seconde Guerre mondiale avec des animaux : les Français sont des écureuils, les Allemands des loups, les Soviétiques des ours blancs, etc. "Les opérations militaires et les événements politiques sont exposés en détail, mais aussi la Résistance intérieure et extérieure ainsi que la vie quotidienne des civils (rationnement, exode, torture, exécutions, massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane, etc.) ou les camps de prisonniers", a souligné la BnF.

La BD évoque le génocide des juifs d'Europe : "Les hordes du Grand Loup avaient commencé le plus atroce plan de destruction des races rebelles", lit-on. Elle a été republiée à partir de 1977 par Futuropolis, puis en 1995 et 2007 par Gallimard. Et 16 de ces planches sont exposées jusqu'en novembre au Centre Pompidou à Paris, dans le cadre de son exposition consacrée au neuvième art.

Comme tout autre don (selon la loi du 1er août 2013 relative au mécénat), celui fait à la BnF pour le rachat des planches de La bête est morte ! permet de bénéficier d’une réduction fiscale de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable. Un don de 100 euros en coûtera donc finalement 34 après réduction.