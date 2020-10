La BD "Largo Winch" raconte les récentes évolutions de l'économie dans une exposition à Paris

A l'occasion des trente ans de la BD à succès "Largo Winch", Citéco lui consacre une exposition à Paris pour raconter les évolutions vertigineuses de l'économie ces dernières décennies. A voir jusqu'en février.

Financiarisation, délocalisations, trading à haute fréquence : l'économie et ses évolutions vertigineuses ces dernières décennies est mise à l'honneur à Paris dans une exposition pour les 30 ans de la bande dessinée Largo Winch.



Largo Winch, aventurier de l'économie est visible à Citéco (ancienne Cité de la monnaie et de l'économie) à partir de samedi 17 octobre et jusqu'au 12 février.

Les péripéties du jeune Largo, héritier, pour expliquer la finance moderne

Né orphelin au Monténégro sous le nom de Largo Winczlav, le héros a été adopté par le dirigeant d'un immense conglomérat, le Groupe W, qui lui est légué. Le jeune milliardaire âgé de 26 ans va devoir déjouer tous les pièges qui lui sont tendus. Adaptée de romans de l'écrivain belge Jean Van Hamme publiés entre 1977 et 1980, la BD dessinée par son compatriote Philippe Francq a connu 22 tomes depuis 1990.





L'exposition ne se limite pas à des dessins de courbes de bénéfices ou de cocktails entre patrons. "Dans cette série il y a des scènes d'action. Il fallait les montrer, ne pas se limiter à l'économie", raconte explique le dessinateur Philippe Francq.



Les péripéties du groupe et du dirigeant sont l'occasion de raconter les soubresauts des entreprises, des marchés financiers, de la croissance, mais aussi les tendances lourdes ces dernières décennies: financiarisation, montée de la puissance chinoise, délocalisations, questions éthiques et environnementales.



Ainsi apprend-on que le flamboyant PDG a décidé au fil des ans de féminiser son conseil d'administration (40% des postes maintenant) et de cesser de localiser la holding qui chapeaute le groupe au Liechtenstein, qui a longtemps été considéré comme un paradis fiscal.

"Largo c'est un orphelin qui serait devenu Bernard Arnault"

"L'économie c'est le milieu où tout évolue très vite. Dans n'importe quel secteur il y a toujours quelque chose qui bouge, dans le mauvais sens parfois, d'où le côté thriller. On a de la matière", explique le Français Eric Giacometti, scénariste depuis 2016 de la BD mais aussi de l'exposition. "Largo c'est un orphelin qui serait devenu Bernard Arnault. Ce Spartacus devenu César est tiraillé", ajoute-t-il.

Mais "je ne veux pas me servir de Largo, qui est un personnage universel, pour faire passer mes propres opinions. En revanche, quand il s'agit d'expliquer, de faire de la pédagogie, oui. Par exemple, le trading à haute fréquence, les ordinateurs qui font plus de 60% des échanges boursiers grâce à des algorithmes, ça je trouvais essentiel de l'expliquer aux lecteurs, parce que ces milliers de milliards qui circulent sont manipulés par des ordinateurs".