"Isidore et Simone, juifs en résistance" : le journaliste Simon Louvet retrace en BD l’histoire de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale

Cette BD est le fruit d’une longue enquête. Plus de trois ans à interroger la mémoire des survivants de cette époque, à fouiller dans les archives. Le livre de l'auteur et journaliste normand Simon Louvet, Isidore et Simone, juifs en résistance publié aux éditions Ouest-France est plus qu’une histoire familiale, c’est un récit universel.

Rencontre avec Simon Louvet, auteur de la BD "Isidore et Simone, juifs en résistance". - (FRANCE 3 NORMANDIE / L. Le Roux / O. Flavien / N. Cuvelier)

C’est un déplacement professionnel à Auschwitz qui a été le déclic. En 2018, Simon Louvet, alors journaliste à 76actu, fait un reportage sur des lycéens normands qui découvrent le plus grand camp d’extermination du IIIe Reich où plus d’un million de personnes ont péri, dont 90% de juifs. À l’issue de ce voyage, Simon Louvet prend conscience de la nécessité de transmettre l’histoire de sa famille, dont une partie déportée à Auschwitz n’est jamais revenue.

C’est notamment le cas des parents d’Isidore et Simone, les protagonistes de la BD. Le couple, qui entre dans la Résistance, survivra, tout comme leurs deux filles cachées dans un couvent. L’une d’elles, qui est la grand-mère de Simon Louvet, a été un précieux témoin. "J’ai répondu à ses questions. Beaucoup de choses sont revenues à la surface, des choses que j’aimais oublier. Mais cela fait du bien", raconte avec émotion Marylène Caillet.

"Pour que l'histoire ne se répète pas"

Depuis la sortie de cette BD, Simon Louvet a multiplié les séances de dédicaces dans les librairies où il rencontre des lecteurs qui ont parfois des parcours similaires. "Si mes parents vivaient encore, ils pleureraient de voir un livre pareil sur leur histoire", explique une dame âgée. "C’est nécessaire que tout le monde sache, pour que cela ne se reproduise pas", ajoute une autre lectrice.

Et c’est d’ailleurs ce qui a aussi motivé Simon Louvet à publier cette BD. "C’est un cri d’alerte sur ce qu’on vit aujourd’hui avec un retour de la haine à la fois antisémite et islamophobe. C’est une vigilance que l’on doit avoir en tant que citoyen pour nous-mêmes et nos proches", ajoute-t-il. BD historique, mais encore tristement d’actualité, cet ouvrage aura une suite. Simon Louvet compte publier un roman qui mettra cette fois au premier plan sa grand-mère.

Simon Louvet dans une librairie à Rouen. (FRANCE 3 NORMANDIE)

"Isidore et Simone, juifs en résistance", texte de Simon Louvet et illustrations de Remedium, 192 pages, 22 euros, éditions Ouest-France.