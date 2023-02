Le Centre International de la caricature de Saint-Just-le-Martel rend hommage aux illustratrices, de l'Argentine à l'Iran

L'exposition "Femmes à la Une - Dessinatrices de l'Argentine à l'Iran" est présentée en Haute-Vienne jusqu'au 13 aout 2023.

C'est un simple trait de crayon qui peut exprimer beaucoup de choses. Celui des illustratrices évoque la condition féminine, la souffrance de certaines femmes et le long chemin qu'il reste encore à parcourir pour vaincre la domination masculine. Leur talent et leur engagement sont à l'honneur dans l'exposition Femmes à la Une - Dessinatrices de l'Argentine à l'Iran proposée au Centre International de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour de Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne) jusqu'au 13 août 2023.

France 3 Limousin O. Ayed / P. Coussy / N. Stil

La voix des femmes

En tout, une cinquantaine de dessins sont présentés aux visiteurs, des caricatures ou des dessins de presse directement inspirés de l'actualité. Parmi ces dessins qui résonnent comme un signal d'alarme, on trouve notamment celui de la dessinatrice américaine Ann Telnaes qui croque l'incroyable retour en arrière des Etats-Unis avec la loi contre l'avortement. Son dessin sans équivoque a été publié dans le Washington Post.

Dessin de l'illustratrice américaine Ann Telnaes (France 3 Nouvelle Aquitaine)

Sauvegarder la liberté d'expression quand il est encore temps, c'est aussi le combat que mène la dessinatrice iranienne Firoozeh Mozaffari. Ses dessins racontent la condition des femmes de son pays. "L'art peut toujours jouer un rôle et éveiller les consciences. Diffuser les connaissances est la première étape du changement. Un changement qui se produit plus rapidement dans un monde démocratique et libre. Dans les pays autoritaires, il y a un long chemin à parcourir", rappelle-t-elle.

Dessin de l'illustratrice iranienne Firoozeh Mozaffari (France 3 Nouvelle Aquitaine)

Encourager les illustratrices

Les dessins présentés dans cette exposition viennent du monde entier, comme leurs autrices. Après avoir été montrés en Argentine, il font étape à Saint-Just-le-Martel. Ils témoignent du talent et de la ténacité de ces dessinatrices.

De nombreuses artistes considèrent qu’il y a encore beaucoup à faire pour atteindre une reconnaissance équivalente à celle de leurs collègues masculins. J’ai entendu dire pendant toute ma vie qu’on est peu de femmes dessinatrices, mais la vérité, c'est que si on cherche un peu, on va vite se rendre compte qu'il y en a. Le plus important maintenant, c'est de les encourager un peu", constate la dessinatrice argentine Marlene Pohl. Même discours pour la dessinatrice portugaise Cristina Sampaio : "Il y a beaucoup de femmes dessinatrices qui méritent d’être montrées, on peut monter une exposition de qualité avec exclusivement des femmes", assure-t-elle.

Exposition "Femmes à la Une - Dessinatrices de l'Argentine à l'Iran" au Centre International de la caricature, du dessin de presse et d'humour de Saint-Just-le-Martel jusqu'au 13 août 2023. Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 17h30. Tarifs : 5€ et 3€