Faut-il acheter le nouvel album de Tintin en couleurs "Les Cigares du Pharaon" ?

La première version des "Cigares du Pharaon" connaît aujourd’hui une édition en couleurs. Une création qui, 88 ans après, ajoute de la nouveauté à un catalogue figé après la disparition d’Hergé.

Difficile de faire vivre une série qui n’a plus de nouvelles aventures depuis le décès de son créateur. Il y a bien sûr les films, celui de Spielberg en 2011, Le Secret de La Licorne, qui a apporté un peu de sang neuf au lectorat grisonnant du héros à la houppette. Il peut y avoir aussi les réinterprétations des albums existants. Car la version 2022 colorisée des Cigares des Pharaons en est bien une.

De la couleur là où il n’y avait que du noir et blanc

Tintin dessiné par Hergé en 1934 et colorisé en 2022 dans le nouvel album des "Cigares du Pharaon". (Hergé/Tintinimaginatio 2022)

La quatrième aventure de Tintin est publiée à l’origine dans Le Petit Vingtième, supplément hebdomadaire belge destiné à la jeunesse. Les premières cases y apparaissent en 1932. Elles sont en noir et blanc. Le récit se termine en 1934 avec 124 planches réalisées par Hergé, et seulement lui. Une publication en album sort la même année. Les Aventures de Tintin en Orient, c’est son titre original, vont connaître ensuite plusieurs rééditions avec des modifications assez mineures avant celle de 1955 qui est véritablement la première version en couleurs. Hergé pour cette édition se fait aider par des assistants, notamment le dessinateur belge Bob de Moor. L’aventure se voit réduite en 64 planches avec plus de cases par page. Outre l’ajout de la couleur, des passages sont coupés, les décors retravaillés, le trait modifié. C’est la version que vous avez si vous achetez l’album aujourd’hui.

Blasphème ou création élégante ?

La nouvelle version des Cigares du Pharaon coéditée par Moulinsart et Casterman a pour base la version originale et ses 124 planches. Elle conserve le trait et les aplats noirs d’Hergé réalisés en 1934 avec en bonus de la couleur. C’est une création puisque l’édition originale n’avait jamais été colorisée. "La palette de couleurs est inspirée par les teintes sépias des films d’archives colorisés", nous indique Casterman. La référence aux teintes du cinématographe n’est pas évidente mais les choix chromatiques sont élégants et harmonieux sur toute la longueur de l’album. J’entends déjà les gardiens du temple crier au blasphème. On ne peut évidemment pas attribuer ces couleurs à Hergé. Cependant l’album ne démérite pas si on le considère comme une réinterprétation du travail du maître.

La troisième planche des "Cigares du Pharaon" colorisée à partir de l'édition originale de 1934. (© Hergé/Tintinimaginatio 2022)

En fin de compte, qu’apporte ce nouvel album à l’œuvre d’Hergé ?

Cette mise en couleurs par l’éditeur des versions originales en noir et blanc a débuté avec Tintin au pays des Soviets en 2017. Puis Tintin au Congo en 2019 et Tintin en Amérique en 2020 ont suivi. Il est à noter que ces deux derniers albums ont été à ce jour édités seulement par Moulinsart (les ayants droit d’Hergé) sans Casterman (l’éditeur historique). Les deux éditeurs n’ayant pas su se mettre d’accord sur la forme et la présentation de ces albums sensibles qui concentrent les accusations de racisme faites à Hergé. Mais pour Les Cigares du Pharaon, tout va bien. Casterman et Moulinsart se sont entendus même si le récit, il faut l’admettre, colporte quelques bons vieux clichés sur l’Orient et ses habitants… de couleur.

Si vous êtes un tintinophile pur sucre, la colorisation 88 ans après n’apporte pas grand-chose. Restez sur le noir et blanc tel qu’il a été conçu à ses origines sauf si vous collectionnez toutes les éditions ! En revanche, si vous n’avez jamais lu (ou il y a longtemps) Les Cigares du Pharaon, vous pouvez plonger dans le monde de Tintin sans faute de goût avec cette version remaniée pour un large public. Le trait rond et juvénile d’Hergé à ses débuts peut séduire les jeunes lecteurs. Surtout avec une aventure au récit rebondissant, teintée d’exotisme et tout en couleurs.