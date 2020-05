Dans la bulle d'Albert Uderzo, avant une vente aux enchères exceptionnelle au profit du personnel soignant

Elles sont rares et valent très chères : cinq planches de BD dessinées à l'encre de Chine de la main d'Albert Uderzo. Un trésor qui sera mis aux enchères au profit des soignants. En 60 ans, le père d'Astérix est devenu un dessinateur culte. Avec Goscinny, il invente Astérix. En 1957, la rencontre avec Goscinny est le choc des talents.

Neuf albums sans Goscinny

Si Goscinny aime la lumière, Albert Uderzo préfère rester discret. "C'est quelqu'un qui était très pudique, qui n'aimait pas les mondanités. Il n'avait pas envie de se montrer particulièrement", explique Sylvie Uderzo, la fille du dessinateur. Dix ans et 24 albums plus tard, quand Goscinny disparait, Uderzo hésite à reprendre le flambeau, mais il relève le défi et imagine neuf albums.

