"God save the Queen", un docu-BD qui retrace le destin hors du commun d'Elizabeth II

Si malgré les heures de reportages consacrées pendant deux semaines par les chaînes d’info à la vie et à la mort d’Elizabeth II, vous avez encore envie de plonger autrement dans son destin hors norme, alors la bande dessinée de Tony Lourenço (scénario) et Cinthia Thiéry (dessins) est faite pour vous.

Spécialisée dans la BD documentaire, la maison d’édition Petit à Petit avait commandé cet ouvrage à l’occasion du jubilé de platine de la reine en juin dernier. Elizabeth II. God save the Queen est le résultat d’un an de travail minutieux en termes de documentation :

J'ai eu à cœur d’être très fidèle à la réalité et d'y coller quelques petites phrases de la reine Tony Lourenço Auteur de la BD "Elizabeth II : God Save the Queen"

96 ans en 16 épisodes

La BD raconte ainsi seize tranches de vie de la reine d’Angleterre sous la forme d’épisodes : une enfance princière, lorsque le destin bascule, mariage d’amour à Westminster, la reine et le héros, Churchill, Mandela, ses corgis, Diana... Il ne manquait que le dernier épisode, celui de la mort de la reine. L’auteur et la dessinatrice ont dû retourner à leur table de travail pour réactualiser la BD et rajouter l’ultime chapitre.

Le parcours d'une reine qui a inspiré de nombreux artistes ; certains ont parfois "malmené" son image trop sage. (S. Neuquelman / France Télévisions)

Entre chaque épisode, composé de planches BD "classiques", l'ouvrage propose des double pages documentaires de textes et de photos, une partie réalisée par Sophie Blitman. Le tout fourmille de détails et d'anecdotes qui rendent très vivante la narration. De quoi séduire le grand public comme en témoignent les ventes de l'ouvrage, "boostées" par la mort d'Elizabeth II. Pour Laurent Parez, le gérant de la librairie Derniers remparts à Antibes, l'intérêt de l'album est réel : "Il ne faut pas sous-estimer la qualité du contenu parce qu'il serait traité en BD. Le dessin apporte une compréhension plus aisée de certains événements historiques".

Un extrait de "Elizabeth II, God save the Queen. (S. Neuquelman / France Télévisions)

Un goût pour le vécu

La BD documentaire (ou docu-BD) est un genre que Tony Lourenço connaît bien. Né à Paris en 1976, celui qui travaille aussi sous le pseudo Nyt, a déjà signé plusieurs ouvrages consacrés à ses passions : le sport avec Histoires incroyables du basket (à travers 25 moments d'anthologie) et la musique avec Prince en BD et aussi Pink Floyd en BD qui sortira en novembre 2022 (tous ces ouvrages sont parus aux éditions Petit à Petit).

Tony Lourenço s'est attaché à cete reine qui pouvait être drôle. Un humour qu'il a voulu montrer en retranscrivant petites phrases et anecdotes. (S. Neuquelman / France Télévisions)

Un lien particulier

Avant de plonger dans la vie d'Elizabeth, Tony n'avait pas d'attrait particulier pour la royauté et l'histoire de la reine. Mais au fur et à mesure des recherches, il a fini par découvrir une autre personne et son rayonnement, parfois involontaire. "South Park, Les Sex Pistols, Andy Warhol... elle a inspiré un tas d'artistes, je me suis retrouvée dans cette démarche là", confie Tony Lourenço. Il reconnaît avoir été touché par la mort de la Reine : "J'aurais probablement eu moins de peine si je n'avais pas fait cet album... on s'attache au personnage."

Un docu-BD riche en informations, anecdotes et photos. (Petit à Petit Editions)

"Elizabeth II, God save the Queen" - Auteur : Tony Lourenço - Couleurs et dessins : Cinthya Thiéry - Éditeur : Petit à Petit - 80 planches - 19,90 €