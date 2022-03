La Fanzinothèque de Poitiers dévoile 40 ans de BD alternative primée à Angoulême

C'est une exposition très rétro consacrée à la BD que l'on peut voir à la Fanzinothèque de Poitiers. Une rétrospective de 40 ans, de 1992 à 2022, de toutes les bandes dessinées primées lors du Festival de la BD d'Angoulême. Elles sont à consulter directement sur place jusqu'au 22 mars.

Le fanzine, qui vient du magazine, laisse plus de place à la créativité des auteurs. À l'image du tout premier fanzine lauréat en 1982 qui avait pour titre "Plein la gueule pour pas un rond".

Un jeune dessinateur a beaucoup plus de liberté dans un fanzine qu'en allant voir directement un éditeur. Marie Bourguoin documentaliste à la Fanzinothèque

Un prix de la BD alternative créé en 1982

Créé en 1982, ce prix du Festival international de bande dessinée d’Angoulême, intitulé le Fauve, est décerné par un jury spécialement sélectionné à cette occasion qui se base sur un certain nombre de critères pour désigner le lauréat. Il se compose de sept spécialistes du domaine. La bande dessinée alternative, ce sont à la fois ces petits magazines, plus communément appelés les fanzines, mais aussi les revues de collectifs éditées par et pour des passionnés de bande dessinée.

Pour ce Fauve de la BD alternative, pas de sélection. Les auteurs qui le souhaitent envoient simplement leur publication. Des auteurs venant du monde entier ont déjà été récompensés. Ce prix prestigieux leur permet de mieux se faire connaître du public.

Le Fauve 2022 attribué le 18 mars

Pour cette 49e édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême qui se déroule du 17 au 20 mars 2022, 32 candidats de plus d'une dizaine de pays et de quatre continents différents participent à la 41e remise de prix. Le lauréat de ce Fauve de la bande dessinée alternative 2022, qui sera connu le 18 mars, se verra remettre lors de la cérémonie une bourse de 1000 euros et une invitation au prochain Festival d'Angoulême.

