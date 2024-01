Festival de la BD d'Angoulême : le Fauve d'Or décerné à "une BD qui peut séduire le grand public", affirme le délégué général du Festival

"C'est une BD qui peut séduire le grand public", a affirmé samedi 27 janvier sur franceinfo Franck Bondoux, délégué général du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Cette année, c'est l'Américain Daniel Clowes qui a reçu le Fauve d'Or du meilleur album du Festival pour sa BD Monica, publiée aux éditions Delcourt.

"On est dans la BD alternative américaine et je veux croire que cette BD peut rencontrer un public plus large", confie Franck Bondoux pour qui le but du festival est "d'éveiller les curiosités". "Je crois qu'il y a là une incitation à la découverte très grande", avec cette BD.

Le palmarès de cette édition 2024 a récompensé plusieurs auteurs étrangers originaires des Etats-Unis, d'Espagne, de Corée du Sud mais aussi de France. Une diversité dont Franck Bondoux est fier : "Il y a des auteurs étrangers qui viennent se faire éditer en France parce qu'ils trouvent là des éditeurs qui sont extrêmement soigneux, consciencieux sur la qualité de leurs livres". Selon lui, "il y a vraiment une spécificité française, un amour de la bande dessinée" et le palmarès 2024 "reflète vraiment ça".

"On a une grande diversité avec des maisons d'éditions alternatives et des grandes maisons leaders sur le marché", poursuit le délégué général avant de conclure : "Je crois que c'est parce qu'on brasse tout ça qu'on a aujourd'hui en France le plus grand événement de BD au monde".