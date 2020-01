Festival d'Angoulême : plongez dans le monde pop et inquiétant de Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead

C'est la première fois que le scénariste fait l'objet d'une grande rétrospective en France.

Walking Dead en BD, puis en série télé, a fait de lui une star mondiale du 9e art ; Robert Kirkman fait l'objet d'une première rétrospective en France de son exceptionnel parcours semé de créations au succès planétaires. Robert Kirkman, Walking Dead et autres mondes pop est à voir, sans faute, tout ce week-end à Angoulême.

Il fallait bien 450 m2 d'exposition pour présenter l'univers foisonnant d'un auteur devenu culte. L'exposition Robert Kirkman et autres mondes pop rend hommage au créateur mondialement connu de Walking Dead, Invincible et Outcast, parus aux éditions Delcourt.

Une exposition immersive et ludique qui évoque tous les thèmes chers à l'auteur : du trauma familial aux problèmes environnementaux. Robert Kirkman est totalement bluffé par la scénarisation de l'exposition : "Cette exposition est incroyable. Le fait qu'elle s'ouvre sur l'hôpital de The Walking Dead ça vous donne la chair de poule, puis vous apercevez les planches de la BD, vous arrivez ensuite dans une scène de la série 'Invincible'... On dirait qu'il y a cinq expositions en une seule. C'est totalement bluffant".

Une porte d'hopital pour entrer dans l'univers de Walking Dead (C. Guinot / France 3 Poitou-Charentes)

L'exposition raconte vingt ans d'une carrière exceptionnelle, faite de collaborations avec Marvel et d'aventures télévisuelles. Car si la série Wallking Dead que Robert Kirkman a créée en 2003 avec Tony Moore, puis Charlie Adlard, a connu un immense succès, son adaptation en série télé à laquelle le scénariste a largement participé, a donné à son oeuvre un retentissement planétaire.

Kirkman-Adlard : la complicité créatrice

Le succès de Walking Dead, Robert Kirkman le doit aussi à son compère Charlie Adlard, avec qui il est présent à Angoulême. C'est lui, en effet, qui a créé l'esthétique des personnages de la série. Et pourtant il n'est pas spécialement fan des zombies. Mais comme Charlie Adlard le reconnaît, son ami Kirkman est très persuasif : "Il m'a envoyé des scénarios et je me suis rendu compte que ce n'était pas uniquement une histoire de zombies, mais plutôt l'histoire de personnages qui devaient faire face à des situations extrèmes".

Planches de "Walking Dead" (C. Guinot / France 3 Poitou-Charentes)

Exposition "Robert Kirkman et autres mondes pop"

L'Alpha Médiathèque, Angoulême

Du 30 janvier au 2 février

Festival d'Angoulême 2020