Festival d'Angoulême 2020 : Blutch redonne vie à "Tif et Tondu", les héros de notre enfance

Héros de bande dessinée franco-belge dans les années 1930, ils reprennent vie sous le crayon de Blutch. Associé avec son frère Robber, le dessinateur a revisité cette série classique pour en faire un polar.

A l'occasion de la 47e édition du festival de BD d'Angoulême, Blutch est de retour pour présenter Mais où est Kiki ? (Dupuis), nouvelle aventure de Tif et Tondu, les deux héros créés par Fernand Dineur en 1938.

Une nouvelle jeunesse

Sous le pinceau magique de Blutch et la plume déliée de son frère Robber, ce classique de la BD franco-belge, s'offre une nouvelle jeunesse. Tif le chauve et Tondu le barbu, revus par Blutch et Robber, sont devenus des écrivains, "des justi-romanciers", précise Robber, fier de la trouvaille de ce mot-valise.

L'idée de revisiter Tif et Tondu "remonte à loin" se souvient Blutch. A la demande de son frère, Robber s'est lancé dans ce "pari un peu fou" d'écrire un scénario (son premier scénario de BD!). Blutch reconnait avoir mis "trois, quatre ans" pour dessiner cette histoire. Amateur de jazz, Blutch avait déjà revisité ses classiques dans l'album Variations où il rendait hommage aux titres qui l'avaient le plus influencés des Pieds Nickelés à Lucky Luke.

Sa passion pour Picsou est restée intacte. Enfant il redessinait déjà dans les cases. Comme cet album de Tintin dans lequel il ajoute ou élimine des éléments. Mais aujourd'hui certains héros restent des intouchables. "Je retournerais mon crayon sept fois sur la feuille avant de m'attaquer à Corto Maltese ou Black et Mortimer", avoue-t-il.

"Tif et Tondu" (Editions Dupuis)

Héros immortels

Blutch et son frère (l'un est chauve et l'autre est barbu!) n'ont pas voulu faire un pastiche. Autant lecteurs qu'auteurs, leur album peut se lire comme un hommage sincère aux créateurs de la série et notamment à Will, Maurice Rosy et Maurice Tillieux. "J'ai tenté de maintenir l'émerveillement du lecteur que j'étais", explique Blutch.

L'action se déroule à la fin des années 1980. On croise des malfrats coriaces, des policiers largués, un sosie de Pierre Bellemare, tenancier du louche Goulag Klub, une cape d'invisibilité et bien sûr la comtesse Amélie, dite Kiki, enlevée et retenue prisonnière. Le récit est mené tambour battant.

Le résultat est magnifique mais il n'est pas question de reprendre la série. L'album restera unique. Un autre roman signé Tif et Tondu n'est en revanche pas exclu. "J'écrirais avec plaisir un deuxième roman", confirme Robber.

Ce nouvel album d'un duo mythique de la BD est le dernier avatar d'une forte tendance du 9e art: ressusciter les héros oubliés de la bande dessinée. "Quand je disais à mes amis que je travaillais sur Tif et Tondu, on me répondait 'C'est quoi ? C'est qui ?", raconte encore le Grand Prix Grand prix d'Angoulême 2009.

"Tif et Tondu" un album signé Blutch et Robber aux éditions Dupuis (Editions Dupuis)

Mais où est Kiki ? par Blutch & Robber paru le 30/01/2020 aux éditions Dupuis - 16€50