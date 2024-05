Et si les hommes se métamorphosaient soudain en femmes ? La BD "Plop !" pose malicieusement la question

Sous ses airs de fiction naïve et loufoque, cette bande dessinée de Sébastien Fleuret et Simon Vergnol soulève d'intéressantes questions. Elle est surtout inspirée d'une réalité constatée chez des poissons du fleuve Potomac aux Etats-Unis...

C’est une drôle d’épidémie de genre, une crise sanitaire inédite, qu’imagine Sébastien Fleuret dans Plop!, une BD qui vient de paraître aux éditions Steinkis. Alex est chez des copains à Montréal pour regarder un match de hockey à la télé, lorsqu’il ressent soudain un "Plop !" interne. Pris de douleurs abdominales, il s’enferme aux toilettes et découvre avec horreur que son pénis a disparu. Mieux : son sexe a laissé la place à une vulve. Inutile de le dire, sa soirée est gâchée et il rentre illico au bercail faire le point.

Que lui arrive-t-il ? Un petit tour sur internet lui permet de constater qu’il n’est pas le seul homme victime de cette mutation intempestive au Canada. Un appel à témoignage d’une journaliste, Emma, a été lancé. Il va à sa rencontre. Ensemble, avec une quinzaine d’autres "mutants" réunis en conseil de guerre, ils vont mener l’enquête et remonter la piste du phénomène qui chamboule leurs hormones.

Est-ce dangereux ? Est-ce réversible ? Il faut faire vite. Car leurs corps continuent de changer : la poitrine pointe, les poils tombent. Puis ce sont les règles douloureuses dont ils font l’expérience, en parallèle à celle des agressions sexuelles dans les transports.

Une planche de l'album "Plop!" de Sébastien Fleuret et Simon Vergnol. (EDITIONS STEINKIS)

Certains sont si honteux qu’ils se cachent de leurs proches. Pourtant "Tsé, c’est pas si pire d’être une femme", lance Emma à Alex. Une société sans hommes, "c’est pas que ça m’effraie, mais ça compromet la pérennité de l’espèce", s'inquiète Alex.

De fait, lui se fait plutôt bien à son nouveau corps féminin. Mais il se questionne sur sa sexualité car malgré sa métamorphose, il continue d’être attiré par les femmes, pas par les hommes. Qu'à cela ne tienne : Emma, qui n’a aucun goût pour la gent masculine, est sous le charme.

Une planche de l'album "Plop!" de Sébastien Fleuret et Simon Vergnol. (EDITIONS STEINKIS)

Avec les dessins de Simon Vergnol aussi naïfs, pop et colorés que le scénario, cette BD ne va peut-être pas aussi loin qu'elle l'aurait pu au petit jeu des expériences genrées, mais elle soulève mine de rien quelques questions pas si bêtes.

D’abord, comment ne pas se dire que si les hommes pouvaient vivre ne serait-ce que 24 heures dans la peau d’une femme (et vice-versa), le monde en serait changé pour le meilleur ? Ensuite, la mutation étant causée dans la BD par l’entreprise peu scrupuleuse Fig Barma (vous l’avez ?), les dérives de l’industrie pharmaceutique et les risques environnementaux y sont pointés du doigt. Enfin, le manque d’intérêt des médias pour les enjeux majeurs (ici sanitaires et écologiques), au profit du spectacle, est aussi critiqué en filigrane.

Surtout, le propos est loin d’être aussi loufoque qu’on se l’imagine. Car c’est un fait bien réel qui a inspiré l’idée de ce récit à l’auteur Sébastien Fleuret, qui est aussi géographe de la santé et directeur de recherche au CNRS.

Au début des années 2000, des scientifiques ont observé que les poissons du fleuve Potomac (Etats-Unis) changeaient de sexe au cours de leur vie, 80% des bars mâles y affichant des caractéristiques femelles. En cause : des pesticides et certains produits vétérinaires se retrouvant dans les eaux du fleuve, qui modifient le système endocrinien régulant la croissance et le développement sexuel des vertébrés, et notamment des poissons. Avec un risque fort de disparition des espèces. Avec son ton drôlatique et ses savoureuses tournures et expressions québécoises – "Tabernak !", "La gang", "Ma chouette" etc. - cette BD malicieuse sensibilise à différentes questions et tord le cou à quelques préjugés, en toute légèreté.



"Plop !" de Sébastien Fleuret (scénario) et Simon Vergnol (dessin) est paru le 11 avril 2024 aux éditions Steinkis.