"Les 48h BD" fêtent leur 10e édition avec une sélection de titres et des rencontres avec des auteurs

Ce grand événement de la bande dessinée, du manga et du comics partout en France et en Belgique revient les 1er et 2 avril 2022 pour une 10e édition. L'occasion pour le public de rencontrer des auteurs et d'acheter des ouvrages à petits prix.

Pour leur 10e anniversaire, l'événement des 48h BD retrouve ses dates historiques, fixées au 1er et 2 avril, avec une sélection de bandes dessinées encore plus riche et variée que les autres années. En France et en Belgique, plus de 350 activités sont prévues, autant pour rencontrer les auteurs que pour acheter leurs oeuvres ou assister à des débats et cours de dessin.

Des acteurs de monde du livre mobilisés

Cette année, c'est une sélection de 15 titres de BD et mangas (Sixtine, Nine, Complots à Versailles, Les Pieds qui poussent...) qui sont à découvrir tout spécialement : 250 000 exemplaires de ces albums sont mis en vente au prix de 2 euros dans les 1700 librairies participant à l'opération. Jeunesse, ado, adulte, manga, fantastique, aventure, sport, historique… il y en a pour tous les goûts.

Une fois de plus, des acteurs de la chaîne du livre se sont mobilisés. Avec notamment l'organisation d'événements comme des ateliers créatifs dans les boutiques partenaires, des séances de dédicace et des zones d'échange avec les auteurs. Selon François Capuron, président des 48h BD, c'est une réponse à l’enjeu de démocratisation de la lecture : "L'idée était de créer un temps fort de la bande dessinée. Auteurs et éditeurs, on a tous à coeur de faire découvrir de nouvelles séries et des nouveaux personnages. On veut donner les moyens à des personnes qui sont intéressées par ces univers", précise-t-il.

Au fil des ans, l’événement est sorti des lieux consacrés au livre pour aller chercher les publics éloignés et empêchés. Des actions sociales sont aussi organisées, avec des dons d’albums aux écoles, collèges, lycées et bibliothèques (grâce aux recettes générées par les ventes des albums à 2 €).

Côté artistes, il y a de quoi trouver son bonheur parmi les 250 auteurs impliqués. On retrouve notamment Alexandre Arlène qui viendra dans la commune de Longvic à l'occasion du festival et pour des séances de dédicace de Bloody Harry, BD parodique des oeuvres de J.K Rowling, Harry Potter.

Le 1er et 2 avril je suis au festival BD de Longvic et ce sera en même temps les 48hBD. Pour l'occaz, le tome 1 de Bloody Harry sera en librairies, partout, pour 2 euros :) J'ai dessiné une nouvelle couv et je vous montre ça très bientôt ! pic.twitter.com/wIDOJK8tbl — Alexandre Arlène (@CendresBD) March 22, 2022

Un public toujours plus nombreux

C'est un constat : les propositions ne manquent pas pour faire découvrir de nouvelles oeuvres et de nouveaux styles à un public toujours plus nombreux et toujours plus demandeur. Selon la traditionnelle enquête GFK sur la BD, après plus d’une décennie de hausse continue, les ventes de bandes dessinées en France ont franchi un nouveau cap. Avec plus de 85 millions d'exemplaires vendus en 2021, le chiffre d’affaires global de cette année-là dépasse les 889 millions d’euros. Que ce soit pour les BD jeunesse, de genre, ou bien les mangas - qui représentent d'ailleurs plus de la moitié des ventes -, le marché se porte à merveille.

L'institut d'études de marché, GFK, présente les types de ventes BD de l'année 2021 par rapport aux années précédentes. (GFK)

Un véritable phénomène de société qui a conféré un statut particulier à la BD sur le marché du livre et des biens culturels. "Il y a eu un alignement des planètes pour le succès grandissant de la BD aujourd'hui", explique le président des 48h BD. "Déjà le Covid et les confinements qui ont "aidé" car le livre a pu être un refuge pour beaucoup de personnes. Les gens voulaient un retour à la lecture et reprendre goût aux histoires. On a ensuite eu le Pass Culture, qui fut un phénomène notamment pour l'achat des mangas par les plus jeunes. Grâce à tout cela, on a pu aider à l'élargissement de l'offre et à sa diversification."

"Les 48h BD", les 1er et 2 avril en France et en Belgique. Renseignements sur le site de l'événement