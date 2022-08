Déjà tourné, le blockbuster "Batgirl" annulé par Warner Bros à la stupéfaction de ses réalisateurs

Stupeur à Hollywood, le studio Warner Bros Discovery a annoncé mercredi que le film Batgirl ne sortira ni dans les salles obscures ni sur la plateforme de streaming HBO Max comme initialement prévu aux États-Unis. Une décision rarissime pour un long-métrage quasiment achevé et son budget colossal de 90 millions de dollars. L’adaptation des aventures de l'héroïne de DC Comics devait voir dans son premier rôle Leslie Grace, épaulée par Michael Keaton, qui reprenait son costume de l’homme chauve-souris laissé dans les films de Tim Burton de 1989 et 1992.

La jeune actrice a déclaré être “fière de l'amour, du travail acharné et de la détermination que tous nos incroyables acteurs et notre équipe infatigable ont mis dans ce film pendant 7 mois en Écosse", dans un long message posté mercredi sur Instagram. De leur côté le duo de réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah ont été plus vif dans leur réaction publiée sur le réseau social. "Nous sommes attristés et stupéfaits par la nouvelle. Nous n'arrivons toujours pas à y croire. Nous aurions voulu que les fans à travers le monde puissent voir le film et le comprendre", ont-ils déploré.

Changement de stratégie

Batgirl semble avoir été victime de la fusion en avril dernier des studios Warner Bros et Discovery. Pendant la pandémie, la maison Warner avait misé sur des films destinés à être uniquement diffusés sur la plateforme de streaming HBO Max. Le rapprochement des deux groupes aurait mené à un changement radical de stratégie. Le magazine Variety estime que Batgirl a été jugé trop cher pour le milieu du streaming qui cherche à réduire ses dépenses, mais pas assez sensationnel pour les salles obscures, sonnant le glas de l’héroïne masquée.