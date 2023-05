BD: Sean Murphy, l'auteur qui a réinventé Batman, en tournée dans cinq librairies françaises

Père d'une nouvelle série consacrée à Batman, le scénariste et dessinateur Sean Murphy est en tournée dans cinq villes françaises pour dédicacer son dernier album. Un événement incontournable pour les fans venus en nombre à Amiens.

Anticiper, vertu cardinale quand on traque la dédicace. Des dizaines de fans de l'auteur américain Sean Murphy ont patienté plus de quatre heures devant la librairie Bulle en stock d'Amiens pour être sûrs de décrocher leur précieux sésame, un ticket d'entrée pour la séance de signatures de ce grand nom des comic books.

"C'est un auteur, un dessinateur qu'on n'a pas envie de rater, surtout quand on sait qu'il vient sur Amiens", s'enthousiasme l'un d'entre-eux dont le sweat à l'effigie du célèbre homme chauve-souris en dit long sur l'affection qu'il porte au personnage. Il tient solidement dans ses mains le dernier album de son auteur fétiche, Batman beyond the wight night, publié aux éditions Urban Comics et sorti en France le 5 mai 2023.

Le héros du jour n'est pas loin. Sean Murphy aime la France. Il s'est offert un petit détour par la cathédrale d'Amiens avant de sortir les crayons. On imagine bien sa vedette masquée perchée sur une gargouille.

France 3 Picardie

Un défi ambitieux

La maison d'édition DC Comics a confié à l'auteur le soin de reprendre le personnage emblématique de Batman. Dans sa série Batman white night, l'Américain originaire de New York, renverse brillamment les bases pour rebâtir une nouvelle mythologie, moderne et complexe qui se décline désormais en quatre albums, tous édités chez Urban Comics dans leur version française.

Revivifier Batman, un défi ambitieux brillamment relevé. Grâce à un trait de crayon sans fioriture, Sean Murphy creuse le côté sombre des personnages et leurs ambivalences.

C'est stressant parce que Batman est dans le coin depuis 80 ans. Parfois, vous avez le sentiment de ne plus pouvoir imaginer d'histoire de Batman. Tout le monde copie ce qui a déjà été fait, pour lui rendre hommage. L'astuce, c'est de trouver une nouvelle approche. Sean Murphy auteur

Un Joker dans le camp du bien, un Batman que la colère embrase, les amateurs en redemandent. "C’est lui qui m’a redonné goût à Batman ces derniers temps parce qu’il écrit différemment", confie un admirateur à la sortie de la séance de dédicace. A ses côtés une autre admiratrice vêtue de rouge et noir, les couleurs d'Harley Quinn, autre héroïne de l'univers Batman, ne cache pas elle aussi son immense plaisir de rencontrer Sean Murphy. "Je pense qu'il a bien aimé mon costume", témoigne-t-elle le sourire jusqu'aux oreilles.

Extrait "Batman, beyond the wight night" de Sean Murphy, éditions Urban Comics (Urban Comics)

L'auteur américain a programmé cinq étapes dans des librairies spécialisées avant de se rendre, du 12 au 14 mai, à Cernobbio en Italie pour le Lake Como Comic Art Festival.