Binet donne un coup de fouet à la vie sexuelle des Bidochon dans son 22e album

Les Bidochon relancent leur couple. C'est sous ce titre que les célèbres personnages de Christian Binet sont de retour. Sortie de ce nouvel album le 3 mai. Un 22eme album coquin dans lequel Christiane Bidochon décide de donner un coup de fouet à sa vie sexuelle.

On ne les avait pas vu depuis 6 ans. Les Bidochons reviennent à la fois plus vieux et plus modernes que jamais.

Christiane ne recule devant rien pour reveiller son couple avec des sextoys et de la lingerie tandis que Robert découvre les masques au lait de concombres et l'épilation. De nouvelles tendances qui ont inspiré l'auteur.

J'ai vu qu'il y avait des sex-toys dans les grandes surfaces et j'avais des amis, des hommes autour de moi qui se faisaient épiler le maillot.Christian Binetcréateur des Bidochon

40 ans d'amour et d'humour

Christian Binet a donné naissance à ce couple mythique de français moyen il y a 40 ans. 40 ans d'amour, 22 albums et un humour qui n'a pas pris une ride. Pour Binet, ce nouvel opus s'adresse à tous les publics même aux jeunes.

"Maintenant avec les téléphones branchés en direct sur internet on ne se gêne pas pour aller voir des choses bien pire que ça"

Tous des Bidochon ?

Les Bidochon, aussi célèbres soient-ils, ne forment pas franchement le couple le plus glamour du 9e art. Et pourtant difficile de ne pas se reconnaître dans ce 22e opus, comme dans les précédents.

"De temps en temps on est dans la peau d'un Bidochon dans une circonstance particulière. si vous vous trouvez dans un univers que vous ne connaissez pas vous pouvez avoir des réactions complètement idiotes."





Editions Dargaud

Sortie le 3 mai 2019