Belgique : des héros de bande dessinée sur les nouveaux passeports

Les héros créés par Franquin, Edgar P. Jacobs, Hergé, Morris, Roba ou Jean Van Hamme ornent désormais les pages et les filigranes de cette nouvelle version du passeport belge. À tout seigneur tout honneur : c’est la fusée lunaire de Tintin qui trône en deuxième de couverture, mais on y rencontre aussi le Schtroumpf explorateur sur une mappemonde, Lucky Luke au Far West, Blake et Mortimer à Londres ou encore Boule et Bill au ski.

Ce n’est pas seulement un hommage à un art majeur en Belgique, explique la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès : "L'avantage d'utiliser la thématique de la bande dessinée est double. Non seulement, nous mettons en évidence la bande dessinée comme art de premier ordre au niveau belge. Mais le fait d'avoir ces dessins assez complexes permet d'augmenter le niveau de sécurité. Car dans ces dessins sont incluses des techniques de sécurité."

Sécurité renforcée

Dans les pages de ce nouveau passeport belge, le nombre de mesures de sécurité a doublé de 24 à 48. Les éléments d’identification personnelle sont désormais sur deux pages, une troisième photo a été ajoutée, avec impression mixte laser et perforation. La page principale est en polycarbonate et c’est là que se situe désormais la puce électronique.



Il faut dire que le passeport belge arrive après le passeport allemand ou français mais au même classement que celui de la Suisse, de la Norvège ou des États-Unis, en termes de nombre de pays auquel il donne accès sans visa. Il fait donc partie des cibles privilégiées des faussaires et sa rénovation en profondeur a pour objectif de réduire les fraudes. 500 ont été découvertes en 2021.