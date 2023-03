BD : les aventuriers loufoques des "Spectaculaires" partent sur les traces de Jules Verne en Picardie, un 6e tome plein d'humour et de rebondissements.

Après avoir sillonné Paris, "Les Spectaculaires", super-héros maladroits imaginés par le scénariste Régis Hautière et le dessinateur Arnaud Poitevin, s'offrent une virée à Amiens, la ville d'adoption de Jules Verne.

(Arnaud Poitevin et Régis Hautière, éditions rue de Sèvres)

Le professeur Pipolet, le charmeur Evariste, le reporter Rouilletabile ou encore la jolie Pétronille, leader incontesté de la bande, voilà 7 ans que ces saltimbanques intrépides sont nés sous la plume de Régis Hautière et le crayon d'Arnaud Poitevin. Ces personnages drôles et attachants se retrouvent dans un nouvel opus intitulé Les Spectaculaires font leur cirque chez Jules Verne, sorti le 1er mars 2023 aux éditions Rue de Sèvres.

C’est une bande d’artistes de cabaret qui vont être transformés en super-héros enfin en héros costumés grâce à des gadgets que bricole le professeur Pipollet qui est une sorte d’inventeur un peu loufoque. Le problème étant que les gadgets de ce professeur marchent une fois sur 2 voire une fois sur 4 donc ça provoque pas mal de catastrophe. Regis Hautière scénariste

Ces héros costumés ont déjà leur petite notoriété à Amiens puisqu'ils s'affichent aussi en grand format dans le quartier de la gare depuis 2017. Une initiative de la ville et de l'association On a marché sur la Bulle pour habiller les façades fantômes de ce quartier en pleine transformation.

Rien d'étonnant donc que le 6e tome de cette BD familiale se déroule dans la cité picarde. Un choix du scénariste Régis Hautière qui a fait d'Amiens il y a 25 ans, sa ville d'adoption, tout comme Jules Verne au siècle dernier. Intégrer l'écrivain dans le 6e tome des Spectaculaires, était pour lui une évidence.

Univers steampunk

"C’était important pour nous de faire une référence explicite à ce personnage et à cet écrivain dans notre série", raconte-t-il dans les rues d'Amiens, à l'endroit même où se noue l'intrigue de la BD. "Il a toute sa place dans l'univers steampunk que l'on a créé."

Steampunk, késako ? Pour faire court, on peut dire que l'intrigue combine l'esthétique et la technologie du XXe siècle et des éléments futuristes qui à l'époque pouvaient être considérés comme de la science-fiction.

Les lieux emblématiques d'Amiens

La cathédrale, le cimetière de la Madeleine, les Hortillonnages ( les jardins flottants d’Amiens ), tous les lieux emblématiques d’Amiens sont présents dans la BD. De quoi faire découvrir la petite Venise du Nord aux lecteurs.

La recette fonctionne. En 24 heures la librairie amiénoise La Bulle en Stock a vendu plus de 100 exemplaires. Sans doute un signe de l'attachement des lecteurs à la région mais également de la capacité des auteurs à se renouveler dans chaque nouvel album.

Dans chacun d'eux, "il y a une ambiance différente", explique Laurent Marioni, gérant de la librairie La Bulle en Stock. "Il y en a un qui est plus sur le côté polar, un autre qui va être du côté des fous du volant avec une course de voiture complètement foutraque, celui-ci autour de Jules Verne nous fait visiter la ville à travers une enquêtes aux limites du paranormal".

Petit cadeau pour les aficionados : une édition collector tirée à 500 exemplaires met en valeur la cathédrale d’Amiens sur la couverture, une manière de fêter dignement la sortie de ce 6e tome, 7 ans seulement après le premier numéro.