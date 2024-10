Bande dessinée : André Jobin dit Job, le co-créateur de "Yakari", est mort à l'âge de 96 ans

Le scénariste suisse était surtout connu pour avoir créé avec Derib la série jeunesse "Yakari", qui a été traduite dans une vingtaine de langues et adaptée à la télévision et au cinéma.

André Jobin dit Job, scénariste suisse de bande dessinée né à Delémont le 25 octobre 1927, est décédé mardi 8 octobre, ont fait savoir les Éditions Le Lombard. Rien ne destinait l'ancien journaliste à la bande dessinée. Diplômé de l'École supérieure de journalisme et de l'Institut des sciences sociales et politiques de Lille, il a travaillé pour plusieurs médias avant de créer en 1964 Le Crapaud à lunettes, un hebdomadaire destiné aux écoliers de Suisse romande. Une aventure qui va durer cinquante ans.

"Dans sa revue, André Jobin cherche à instruire ses lecteurs tout en les amusant, à l'instar de ses confrères du journal Tintin. Il souhaite aussi offrir des contenus inédits, ce qui le pousse à composer une première esquisse de scénario de bande dessinée", note l'éditeur dans un communiqué.

Grand succès

La véritable rencontre d'André Jobin avec le IXe art commence en 1967 quand il s'associe avec le dessinateur Derib dans une aventure intellectuelle. Le dessinateur lui propose de raconter des histoires avec son personnage Yakari, jeune Sioux de la tribu Lakota. Proposition enthousiasmante pour Job. "Ce dernier accepte avec joie, à condition que le jeune héros reste toujours un enfant de la nature sauvage, et que les intrigues ne tombent jamais dans les poncifs du western. Chaque épisode doit également faire découvrir un nouvel animal", précisent les Éditions Le Lombard. André Jobin continue de narrer les histoires du jeune Indien jusqu'à ses 87 ans, soit 38 albums, avant de passer la main à Joris Chamblain puis à Xavier Giacometti.

Yakari à cheval. (EDITIONS LE LOMBARD)

Traduite dans une vingtaine de langues, la série a été aussi adaptée au petit écran et au cinéma en long-métrage d'animation, ou encore en comédie musicale. Le scénariste suisse a été distingué deux fois au Festival d'Angoulême : pour Yakari et le secret de Petit Tonnerre en 1982 et Yakari et les Appaloosas en 2006. Il s'est installé avec son épouse à Nîmes, dans le sud de la France, en 1999. "C'est un grand monsieur, élégant et cultivé, qui nous quitte", regrette son éditeur.