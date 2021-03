Aux États-Unis, le retrait de certains albums de l'auteur pour enfant Dr. Seuss, jugés racistes, suscite la colère de la droite américaine

Le retrait de six albums de Dr. Seuss (1904-1991), populaire auteur pour enfants, suscite une nouvelle controverse outre Atlantique autour de la thématique de la "cancel culture" ("culture de l'annulation") qui vise à ternir l'image ou perturber l'activité d'une personnalité ou d'une entreprise pour la contraindre à retirer des déclarations, des images ou des produits jugés offensifs ou discriminants, au point de l'amener à s'excuser, voire à quitter la vie publique.



Les conservateurs américains s'élèvent contre le retrait d'albums renfermant des stéréotypes raciaux. Parmi les titres écartés de la liste figurent And To Think That I Saw it on Mulberry Street, qui présente notamment un "garçon chinois", portant un bol et et des baguettes. Dans If I Ran the Zoo, des personnages aux longues moustaches apparaissent dans ce qui ressemble à une tenue traditionnelle chinoise.

La décision émane des gestionnaires du patrimoine de l'auteur

"Ces livres représentent des personnages de manière inappropriée et blessante", a expliqué mardi Dr. Seuss Enterprises, l'organisation qui gère le patrimoine de l'auteur, révélant que la décision du retrait a été prise courant 2020, en accord avec l'éditeur, Penguin Random House.



"Retirer ces ouvrages de la vente n'est qu'un des aspects de notre engagement et de notre plan pour s'assurer que le catalogue de Dr. Seuss Enterprises représente et soutienne toutes les communautés et les familles", a ajouté le groupe dans un communiqué publié mardi.



Plusieurs personnalités conservatrices ont immédiatement dénoncé une forme de censure au nom du politiquement correct. Ils y voient un nouvel exemple de la "cancel culture" : "Quand l'histoire examinera cette période, elle sera considérée comme un exemple de purge socio-politique dépravée, poussée par l'hystérie et la folie", a tweeté mardi le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio.

Now 6 Dr. Seuss books are cancelled too?



When history looks back at this time it will be held up as an example of a depraved sociopolitical purge driven by hysteria and lunacy — Marco Rubio (@marcorubio) March 2, 2021

Plusieurs observateurs ont relevé que le président américain Joe Biden n'avait pas mentionné Dr. Seuss dans un communiqué célébrant la journée Read Across America, du nom d'un programme de promotion de la lecture chez les jeunes, à la différence de ses prédécesseurs Donald Trump et Barack Obama. Interrogée le 2 mars lors de son point de presse quotidien, la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki a renvoyé les journalistes vers le ministère de l'Education.

Boom des ventes pour un auteur maintes fois adapté au cinéma