À Toulouse, une exceptionnelle collection Tintin vendue aux enchères

À l'occasion d'une vente aux enchères dédiée à l'univers d'Hergé à Toulouse, ce sont plus de 500 lots exceptionnels qui seront attribués. Ils appartenaient à un collectionneur belge, aujourd'hui décédé, qui vivait dans les Pyrénées. Dans le salon d'exposition de la salle des ventes, les "tintinophiles" se pressent devant les vitrines. Pour le simple plaisir des yeux ou pour revivre des souvenirs d'enfance.



"Tintin, c'est toute ma jeunesse, je les ai tous lus et relus, alors je viens voir par curiosité", confie un visiteur. Certains autres viennent aussi pour faire des repérages. "Depuis quelques années les figurines de Tintin m'intéressent beaucoup et il y en a plein ici", s'enthousiasme un autre amateur.

Tintin a toujours la cote !

La vente aux enchères organisée par Primardeco propose des albums, des figurines, des affiches et quelques raretés insolites. Comme cet album inédit du Lotus Bleu qui date d'avant-guerre. Imprimé en noir et blanc, il est estimé aux alentours des 4000 euros. À découvrir aussi la figurine du mythique hydravion sur lequel est perché Milou d'une valeur de 3000 euros. Les inconditionnels des Aventures de Tintin pourront aussi s'offrir un papier peint orné des personnages de la bande dessinée d'Hergé.

39 ans après la mort de son créateur, Tintin fascine toujours autant. Aujourd'hui, la Tintin-mania n'est pas qu'une passion. C'est devenu un vrai marché. "Il y en a qui spécule, lorsque de nouveaux pixies sortent, tout le monde se précipite dessus pour ensuite les revendre plus cher. Il y a des planches qui atteignent plus d'un million d'euro, c'est phénoménal. C'est devenu un vrai marché très compliqué", constate Frédéric Rey, consultant sur la vente aux enchères. Le marché est très lucratif.

Cette année un projet de couverture d'Hergé pour l'album Le Lotus bleu a été adjugé 3,2 millions d'euros. Record du monde battu dans le domaine de la bande dessinée.