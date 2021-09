Balade chorégraphique, randonnée artistique... Une 20e Nuit Blanche sportive dans la perspective des Jeux olympiques

Danser sur rollers, dans la piscine, ou encore en marchant dans les bois : l'événement artistique, Nuit Blanche, organisé chaque automne par la Ville de Paris aura ce 2 octobre une tonalité résolument sportive et "joyeuse", selon les mots de l'adjointe à la culture Carine Rolland. Nuit Blanche, qui mobilisera plus de 200 artistes à Paris et dans 13 villes de la métropole, dispose d'un budget d'un peu plus d'un million d'euros cette année.

"Les Jeux olympiques vont être quelque chose de tout à fait fondateur et qui vont pénétrer de façon transversales toutes les politiques publiques de la Ville", a estimé Emmanuel Grégoire, le premier adjoint (PS) de la maire Anne Hidalgo lors d'une conférence de presse à la Cipale, antique vélodrome qui a accueilli les Jeux olympiques 1900 et 1924. C'est là, au coeur du bois de Vincennes, que des cyclistes vétérans seront mis en vedette tandis qu'une marche "festive" baptisée "trek danse" parcourra le bois.

Trois parcours sur le tracé du GR75

Une DJ animera une "swimming pool party" à la piscine Georges-Vallerey, autre site des JO de 1924, à laquelle les visiteurs pourront participer les pieds dans l'eau, entre deux performances de natation artistique. Dans une église voisine, seront projetés des portraits vidéo de danseurs d'une minute. Dans l'ouest parisien, un site historique de pelote basque sera réquisitionné pour une "roller dance party".

Ces réjouissances jalonneront trois parcours sur le tracé du GR75, sentier de grande randonnée créé dans la perspective des JO et qui épouse les contours de Paris au niveau du périphérique. Le centre de Paris ne sera pas oublié avec notamment une "balade chorégraphie" mêlant hip-hop et musique classique place de l'Hôtel de Ville, imaginée par Mourad Merzouki, l'un des deux directeurs artistiques de l'événement.

"Nuit Blanche, c'est une épreuve sportive en soi"

"Toute personne qui a fait Nuit Blanche sait que c'est une épreuve sportive en soi", souligne Emmanuel Grégoire à propos des parcours nocturnes imaginés depuis deux décennies entre les sites de la capitale. En tissant des liens entre culture et sport, Nuit Blanche sert ainsi de rampe de lancement à l'Olympiade culturelle, ensemble de manifestations artistiques organisées en France d'ici 2024.

Tout comme "Rencontres inattendues" : 80 oeuvres du Fonds d'art contemporain Paris Collections seront exposées dans des bibliothèques, piscines ou autres équipements publics parisiens du 4 octobre au 15 décembre.