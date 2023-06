Warhol, Avedon, Niki de Saint Phalle, Martial Raysse, l’esprit des sixties de la Collection Pinault fait swinguer le Couvent des Jacobins de Rennes

La grande exposition "Forever sixties" présente à Rennes jusqu'au 10 septembre 2023 80 pièces emblématiques de la collection du célèbre mécène.

Le Couvent des Jacobins se pare des couleurs des années 1960 et présente jusqu'au 10 septembre 2023 l'exposition "Forever sixties". À travers plus de 80 œuvres iconiques, dont certaines jamais été exposées par la Collection Pinault, le parcours offre un éclairage sur un moment décisif de l’histoire de l’art contemporain, la révolution visuelle des années 1960, et son puissant héritage dans la création des décennies suivantes.

Swinging sixties

Dans le très bel écrin du Couvent des Jacobins, l'exposition Forever sixties détonne avec le silence porté par les murs centenaires. Sur une playlist concoctée par Etienne Daho, le blanc immaculé est inondé de couleurs pop. On y croise Andy Warhol, le maître du Pop Art photographié par Richard Avedon ou ses Marylin acidulées, mais aussi une installation hyper réaliste de Duane Hanson, Les nanas de Nikki de Saint-Phale ou encore Llyn Foulkes qui n’hésite pas à tuer Mickey.

Toutes ces oeuvres illustrent une certaine idée de la contestation. Des combats féministes et antiracistes aux conflits idéologiques, de la libération sexuelle au rejet de la société de consommation, les artistes pointent les contradictions de la période par tous les moyens et avec toutes les techniques.



À l'image du plasticien Edward Kienholz, qui en 1961 crée une reproduction d'une maison close avec des objets de récupération et des corps brutalisés dans le Las Vegas des années 1940. "Tout objet trouvé dans les marchés aux puces ou dans les poubelles est un symptôme, un indice de la civilisation qui est en train de pourrir, Kienholz est vraiment l'un des critiques les plus acerbes de la sociéte américaine", explique le commissaire de l'exposition Tristan Bera.

Installation Edward Kienholz (France 3 Bretagne)

Ode à la culture populaire

Dans les différentes salles d’exposition du Couvent, le visiteur découvre ou redécouvre cette décennie marquée par un boom démographique et économique sans précédent, l’émergence de la société de consommation et le début de la conquête spatiale. Une révolution où les contre-cultures alternatives et les rêves d’évasion vont s'exprimer bruyamment dans les arts visuels.

Renverser le système, critiquer les médias de masse et la publicité, se rebeller contre une pensée mercantiliste, les artistes bousculent les mentalités. "C'est le point de départ de l'art contemporain, c'est le moment où l'art moderne est chahuté ou les grands récits héroïques, virilistes, sont questionnés et c'est le moment où la culture populaire rentre vraiment dans l'art", détaille encore Tristan Bera.

Construit comme une promenade à travers cette époque, le parcours du Couvent des Jacobins guide le visiteur au cœur des œuvres de la collection Pinault. De John Baldessari, à Teresa Burga, de Gilbert & George à Kiki Kogelnik, de Barbara Kruger à Tim Noble & Sue Webster, certaines de ces œuvres n'ont jamais été montrées au public.

Visuel de l'exposition par Tim Noble & Sue Webster (Collection François Pinault)

Rennes la contemporaine

Tout l'été, la ville de Rennes vibre au rythme de l'art contemporain. L’exposition du Couvent des Jacobins est conçue en résonance avec la première rétrospective en France consacrée au plasticien britannique Jeremy Deller.

Un artiste pluridisciplinaire dont le chemin a croisé celui d’Andy Warhol."L'art est pour moi un bon moyen de s'intéresser au monde, c'est un mécanisme très utile pour interpréter le monde, l'organiser et le penser et ne pas être trop déprimé", assure-t-il.

Installation de Jeremy Deller "Valerie’s snack bar" au musée des Beaux-Arts de Rennes (Exporama)

120 de ses œuvres graphiques sont présentées dans l'exposition "Art is Magic" au musée des Beaux-arts de Rennes, à la Criée et au Frac Bretagne, dans le cadre d’Exporama.



"Forever sixties" au couvent des Jacobins du 10 juin au 10 septembre ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 19h, nocturne chaque mercredi jusque 21h.

"Art is Magic" Jeremy Deller du 10 juin au 17 septembre 2023.

Horaires :

- Musée des beaux-arts, du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

- La Criée : du mardi au dimanche, de 13h à 19h.

- Frac Bretagne : du mardi au dimanche, de 12h à 19h.

Un billet pour les deux expositions : tarif plein 12€ et tarif réduit 7€