Un dessin du Bernin adjugé au prix record de 1,9 million d'euros à Compiègne

Mise aux enchères entre 30.000 et 50.000 euros, cette sanguine d'un homme assis dans la nature réalisée entre 1630 et 1640 a finalement été adjugée à 1,3 million d'euros samedi après-midi lors d'une vente en ligne organisée par la maison Actéon (soit 1.937.500 euros avec les frais d'achat).

Un dessin du Bernin s'envole à 1,9 million d'euros le 20 mars 2021 à Compiègne (ACTEON.AUCTION)

Record pour un dessin du Bernin

"Le record mondial pour un dessin du Bernin (établi à 139.000 euros en 2014, ndlr) est pulvérisé. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir joué notre rôle de révélateur d'oeuvre d'art", a réagi auprès de l'AFP Dominique Le Coënt, commissaire priseur. L'identité de l'acquéreur - qui était représenté - n'a pas encore été révélée mais "il s'agit probablement d'un achat anglo-saxon", a précisé M. Le Coënt, pour qui l'oeuvre va "quitter la France".

Ce dessin d'académie, représentant un homme assis dans un décor végétal, est "une expression typique de l'art baroque et du génie du Bernin", a-t-il ajouté. Selon la maison de ventes, "Académie d'homme" appartient à un "corpus extrêmement restreint des figures académiques connues du Bernin", les historiens d'art n'en recensant "plus que sept" autres, "toutes conservées dans des musées et des institutions, dont une au musée des Offices à Florence".

La vente, diffusée en direct sur internet, a attiré l'intérêt de nombreux collectionneurs, en majorité internationaux, avec la participation de neuf enchérisseurs par téléphone.

Bernin a sculpté les statues de la place Navone à Rome

Découverte dans une succession d'une propriété compiégnoise, le dessin avait d'abord été attribué au sculpteur français Pierre Puget avant d'être authentifié comme une oeuvre du Bernin. Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), dit Le Bernin, est notamment célèbre pour ses statues de la célèbre fontaine de la place Navone à Rome, dont le grand nu masculin du dessin peut-être rapproché.

En 2019, la maison Actéon avait déjà battu un record avec la vente du "Christ moqué" du peintre italien Cimabue, qui avait été adjugé plus de 24 millions d'euros.