UrbanArt Biennale : découvrez le meilleur du street art mondial à Völklingen

La 5e édition de l'UrbanArt Biennale se déroule jusqu'au 3 novembre 2019 dans l'ancienne usine sidérurgique de Völklingen, en Allemagne, un site classé à l'Unesco.

C'est l'un des rendez-vous majeurs de la scène internationale du street art. L'ancienne usine sidérurgique de Völklingen, en Allemagne (à quelques kilomètres de la frontière française), accueille la cinquième édition de la UrbanArt Biennale, jusqu'au 3 novembre.



L'occasion de découvrir les grands noms de la scène internationale et les jeunes talents. Tous se pressent pour exposer ou travailler directement dans le lieu impressionnant qu'est l'usine de Völklingen, premier monument industriel à avoir été classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 1994.

L'art du XXIe siècle

La Biennale a vu le jour en 2011 et déjà les plus grands noms du street art sont venus exposer à Völklingen : Banksy, Shepart Fairey, Futura... Pour certains, l'art urbain est le plus représentatif du XXIe siècle. Avec des artistes très politisés qui laissent des empreintes parfois éphémères mais qui marquent leur temps. À l'image des affiches de la campagne pour Barack Obama Change de Shepard Fairy ou les créations de l'énigmatique Banksy, qui font toujours écho à l'actualité, partout dans le monde.



Ici, au cœur du site d'une ancienne usine sidérurgique, les artistes sont fortement inspirés par le lieu, son atmosphère, son architecture. Ils ont investi les intérieurs comme les extérieurs pour des propositions artistiques très fortes. "C'est un endroit très spécial et extraordinaire" ,explique l'artiste Reso, présent cette année à la Biennale. "Combiner cette ancienne usine et l'art urbain, pour moi c'est l'endroit parfait."

Tour du monde de l'art urbain

Pour cette édition, une centaine d'artistes venus de vingt pays différents vont exposer leurs œuvres sur un parcours de 100 000 m2. Des installations conçues spécialement pour l'événement. Certaines pièces ont été imaginées directement dans d'anciennes salles de l'usine, ou même sur des gigantesques cuves à l'extérieur du site.