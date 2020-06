La piscine désaffectée de Cognac reprend vie grâce à un collectif de street artistes

L'établissement fermé depuis deux ans devient le terrain de jeu des street artistes.

L'ancienne piscine municipale de Cognac (Charente) est désormais investie par le collectif d'artistes L'éprouvette.

Une friche où la nature est reine

Terrain de jeu par excellence, la piscine découverte de Cognac a résonné des cris d'enfants chaque été durant soixante ans. Fermée au public depuis deux ans, le site est aujourd'hui transformé en friche de création sous l'impulsion des street artistes. Ainsi, les anciennes douches, se transforment peu à peu en Jardins respectueux. Les Jardins respectueux envahissent les douches de l'ancienne piscine de Cognac (France 3 Nouvelle Aquitaine)

"C'est l'invasion de la nature qui vient du parc et qui reprend ses droits dans des lieux magique", s'extasie le paysagiste, Rémy Marcotte. Un décor végétal et poétique qui se veut pérenne. "On applique de la colle à base de farine et de sucre pour pouvoir y coller la mousse et qu'elle y trouve ses éléments nutritifs pour continuer de pousser", explique une artiste en plein ouvrage.

Autre petit clin d'oeil : ces toilettes transformées en pot de fleurst. Comme un écho à la fameuse Fontaine de Marcel Duchamp Jardins respectueux par le collectif d'artiste de Cognac "L'éprouvette" (France 3 Nouvelle Aquitaine)

Une baleine en matériaux de récupération

En à peine un an, les membres de l'association l'Eprouvette, se sont investis pour redonner une âme à ce lieu populaire de Cognac. "On cherchait un endroit pour inviter les artistes, créér un lieu de vie et de rencontres entre artistes et Cognaçais, c'est l'endroit idéal, un vrai lieu de vie populaire", raconte Aurélie Pinard de l'association. Les projets proposés par les artistes sont très variés et couvrent une large palette du street art. Des œuvres qui rappellent justement l’histoire de ce lieu très fréquenté. Comme cette baleine du street artiste Mathieu Perron, entièrement réalisée avec des matériaux récupérés sur place. "On entend encore les rires d'enfants, les gens en train de jouer, c'est une force très importante, on essaie de jouer avec et surtout de la préserver", assure l'artiste. La baleine de l'ancienne piscine municipale de Cognac. Oeuvre de Mathieu Perron (France 3 Nouvelle Aquitaine)

Respecter l'histoire du lieu

Située au cœur du Parc François 1er, l'ancienne piscine d'été est un site classé où les artistes pourront disposer des espaces pendant un an. Chacun peut y réaliser librement une oeuvre éphémère avec une seule consigne : conserver l'histoire du lieu. "Les friches en généra inspirent beaucoup les artistes de street art et l'idée c'est que le bassin deviennent une oeuvre", explique encore Aurélie Pinard.

Pour l'instant, le bâtiment n'est pas accessible au public et les visites sont interdites mais les artistes espèrent pouvoir faire découvrir leur travail au public dès qu'ils auront obtenu les autorisations nécessaires.