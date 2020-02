La Joconde en Rubik's cube de l'artiste urbain Invader s'envole à 480 000 euros aux enchères

La "Rubik Mona Lisa" a multiplié par quatre son estimation (entre 120 000 et 150 000 euros) lors d'une vente consacrée à l'art urbain.

La Joconde en Rubik's cube d'Invader, assemblée avec près de 300 Rubik's Cubes, a été adjugée 480 200 euros dimanche 23 février chez Artcurial. C'est un record du monde pour la série de "tableaux objets" de l'artiste de rue, a annoncé la maison d'enchères. Rubik Mona Lisa, réalisée en 2005, a multiplié par quatre son estimation (entre 120 000 et 150 000 euros) lors d'une vente consacrée à l'art urbain qui a dispersé plusieurs oeuvres de grands street artistes contemporains.

Invader, père du "Rubikcubisme"

La Joconde en Rubik's cube, qui réinterprète à l'ère moderne le célèbre tableau de Léonard de Vinci, est entièrement composée de cubes magiques 3D, objet emblématique des années 80.

La Rubik Mona Lisa est composée de 330 cubes magiques 3D. (FRANCOIS GUILLOT / AFP)

Son créateur n'est autre que le célèbre street artist Invader. De son vrai nom Franck Slama, il s'est fait connaître avec ses "invasions". Ses emblématiques mosaïques sont visibles aujourd'hui dans les rues de plus de 65 villes et 33 pays. Il a même donné un nom à un courant caractérisant ses oeuvres "tableaux-objets" : le "Rubikcubisme". Rubik Mona Lisa deviendra la première pièce d'une nouvelle série revisitant les plus grands tableaux de l'histoire de l'art : les Rubik Master Pieces. Du Déjeuner sur l'Herbe d'Edouard Manet à L'Origine du Monde de Gustave Courbet, Invader a déjà reproduit diverses oeuvres picturales en Rubik's cube. Depuis 2005, de nombreuses expositions ont été consacrées à l'artiste urbain.

Lors de la vente,un autre célèbre artiste français a attisé les convoitises : J.R avec une impression photographique intitulée 28 Millimètres, Women Are Heroes, adjugée 101 400 euros. C'est également un record pour une oeuvre de J.R aux enchères selon Artcurial.