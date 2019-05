En pleine biennale, Banksy dénonce le tourisme de masse à Venise

L'artiste anonyme a laissé des traces de son passage à Venise ces jours-ci et critique dans une série de toiles la pollution qu'entraîne le tourisme de masse dans la Sérénissime.

Le street artist le plus connu au monde n'a pas été convié officiellement à la prestigieuse biennale de Venise. Mais il s'est invité dans les rues de la ville.



Dans une vidéo postée mercredi 22 mai sur son compte Instagram, on voit un homme au chapeau, de dos, installer une série de tableaux sur des chevalets à deux pas de la fameuse place Saint-Marc (dont on distingue le campanile au second plan), au côté de dizaines d'autres stands de peintres (comme sur la place du Tertre à Montmartre). Puis la caméra prend de la distance alors que l'homme, bien caché derrière son journal, surveille ces tableaux. On constate alors que les toiles forment un tout. Disposées ensemble, elles représentent un de ces monstrueux paquebots de croisière stationnés dans la lagune vénitienne, entouré de gondoles. L'homme, dont le visage reste soigneusement caché, est bientôt délogé par les carabinieri qui lui disent de partir faute d'autorisation.



Au début de la vidéo, Banksy a glissé le titre de l'œuvre : Venice in Oil, ce qui en dit long sur le message politique qu'il a voulu exprimer. Ce qu'on pourrait traduire par Venise à l'huile est un jeu de mot sur la peinture à l'huile utilisée et la pollution au pétrole qui empoisonne la Cité des Doges, en raison notamment du tourisme de masse et de ces énormes bateaux de croisière qui, avec leurs remous, fragilisent de surcroit les fondations de la Sérénissime,bâtie rappelons-le sur pilotis.



Par ailleurs, un pochoir caractéristique du style de Banksy est apparu ces jours-ci sur le mur d'une maison vénitienne. Il représente un enfant vêtu d'un gilet de sauvetage et brandissant une fusée de détresse laissant échapper de la fumée rose. Banksy n'a pas revendiqué cette œuvre mais c'est aussi une façon pour le mystérieux street artist anglais de confirmer sa présence à Venise.