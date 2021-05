"Colors City" : 30 street artistes lâchés dans Strasbourg pour égayer les rues

Petite mise en bouche avant le grand festival de street art prévu du 3 au 21 septembre, Colors City a invité ce week-end une trentaine d’artistes urbains chargés d’habiller de leurs œuvres deux murs et 28 coffrets électriques mis à leur disposition par la mairie de Strasbourg. "Ce qui est sympa avec les coffrets, c’est qu’il y en a partout en ville, et c’est facile d’avoir les autorisations. Un peu plus facile que certains murs…", explique Stom500, street artiste strasbourgeois. L'occasion aussi pour les artistes de travailler en direct devant le public.

Graff et braille

Parmi les graffeurs conviés à cette quatrième édition de Colors City, de nombreux Alsaciens, mais aussi des Allemands et des artistes venus de l’autre bout de la France, comme le Nantais The Blind et son concept d’œuvres de street art accessibles aux personnes aveugles et mal voyantes. Des réalisations qui marient bombes et demi-sphères de plâtre en relief. Une réinterprétation du braille pour rendre l’œuvre perceptible : "Je veux que mon art soit accessible au plus grand nombre, et je trouve que c’est intéressant, c’est comme faire de la musique pour les sourds". Du street art à regarder avec les mains.

En tout, ce sont donc trente nouvelles œuvres qui ont pris place dans l’espace urbain de la capitale alsacienne ce week-end. Des œuvres pleines de couleurs à découvrir en suivant trois parcours de visite élaborés par les organisateurs, en attendant septembre et le troisième Colors Urban Art Festival, qui s’installera cette année aux Ateliers Éclairés, un tiers-lieu créatif installé sur le site de l’ancienne Coop de Strasbourg.